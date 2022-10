Pilotenstreik bremst Eurowings: Zahlreiche Flugausfälle Die Pilotengewerkschaft will bessere Arbeitsbedingungen bei Eurowings durchsetzen. Das bekommen heute die Passagiere der Lufthansa-Tochter zu spüren. Gut die... dpa

Schalter der Fluggesellschaft Eurowings bleiben am Flughafen Köln/Bonn unbesetzt. Sascha Thelen/dpa

Düsseldorf -Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag in einen ganztägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Eurowings geht davon aus, dass am Donnerstag etwa die Hälfte aller Flüge ausfallen wird.