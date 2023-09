Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine waren weder Kasachstan noch die Türkei – anders als Russland – als bedeutender Produzent von Sperrholz bekannt. Die Sanktionen sollten eigentlich den Holzhandel zwischen Russland und der EU stoppen.

Die Realität zeigt jedoch etwas anderes: Die Holzlieferungen aus der Türkei und Kasachstan in die EU sind sprunghaft angestiegen. Die Europäische Kommission hat deswegen beschlossen, eine Untersuchung wegen einer möglichen Umgehung der Antidumpingzölle auf Birkensperrholz einzuleiten. Vor allem polnische Unternehmen sprechen sich für ein härteres Vorgehen gegen die wahrscheinlichen Verstöße gegen die Sanktionen aus, zeigt ein neuer Bericht der polnischen Zeitung Wyborcza unter dem Titel: „Aus Russland fließt Holz zu uns, und die Kontrollen sind voller Löcher“.

Illegales Holz aus Russland: EU-Kommission ermittelt gegen die Türkei und Kasachstan

Sie zitiert einen Sprecher des europäischen Woodstock-Konsortiums: „Es sollte klar sein, dass Kasachstan und die Türkei möglicherweise nur die ersten in einer Reihe von Ländern sind, die die Kommission möglicherweise in Betracht zieht“. Die Gruppe von EU-Produzenten steht für freie und faire Handelsbedingungen in der Birkensperrholzindustrie ein und fördert diese auch.

Die Stiftung ClientEarth, eine Umweltorganisation, hat vor einigen Wochen eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht, in der auf eine Nichteinhaltung der Europäischen Holzverordnung (EUTR) hingewiesen wird. Die Verordnung gilt seit 2013; russisches Holz gilt zudem wegen der russischen Invasion in der Ukraine als illegal. Die Kläger konnten nachweisen, dass polnische Unternehmen weiterhin Holz aus Russland und Belarus importiert haben, zumindest zwischen März und Dezember 2022 und indirekt.

Holzexporte aus Kasachstan steigen um das Hundertfache: Russland wird indirekt unterstützt

Bisherige Untersuchungen sollen ergeben haben, dass belarussische Produzenten einen Monat vor der Einführung der EU-Sanktionen in Kasachstan ein Holzhandelsunternehmen gegründet haben. Im vergangenen Jahr sind die Holzexporte aus Kasachstan in die EU um das Hundertfache gestiegen, auf insgesamt 39 Millionen Euro. Kein anderer Wirtschaftszweig verzeichnet ein so rasantes Wachstum. Es besteht also der Verdacht, dass Russland mithilfe von Unternehmen in der Türkei und in Kasachstan die Zollbestimmungen umgeht.

Polnische Unternehmen und Holzproduzenten aus der EU sammeln weitere Beweise. Die EU-Kommission wird das Material anschließend prüfen. Eine Analyse öffentlich zugänglicher Daten zeigt aber schon jetzt, dass die Produktionskapazität beider Länder nicht für den Umfang der ihnen zugeschriebenen Importe verantwortlich sein kann. „Wir müssen das unethische Geschäftsverhalten von Unternehmen öffentlich verurteilen, die sich nicht an das Gesetz halten, um ihren eigenen Gewinn zu erzielen – was als Zustimmung zu den in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen interpretiert werden kann“, zitiert die polnische Zeitung den Chef des polnischen Möbelhersteller Paged, Jarosław Michniuk. Er hofft, dass die EU die Unterstützung „illegaler Aktivitäten“ von Unternehmen verhindern wird, die nicht nur Geld verdienen, indem sie gegen das Gesetz verstoßen, sondern auch „das Budget des Angreifers und seines Verbündeten finanziell unterstützen“.

Obwohl einige europäische Unternehmen über die Herkunft des Holzes Bescheid wissen, mangelt es nicht an Käufern. Während Unternehmen den Krieg in der Ukraine öffentlich verurteilen, unterstützen sie Russland indirekt. Gelöst werden könnte das Problem, indem alle Importe von Birkensperrholz zukünftig registriert werden, wenn sie die EU-Grenzen überschreiten. Die Registrierung würde es der Kommission ermöglichen, rückwirkend Antidumpingzölle zu verhängen, wenn Unternehmen versuchen sollten, EU-Zölle auf russische Importe zu umgehen.

