Berlin - Das Telefon steht nicht mehr still. Vor einer Woche hat das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel in der Hauptstadt gekippt. Beim Berliner Mieterverein spürt man die Folgen seitdem täglich. Jeder zweite Anruf, sagt Geschäftsführer Reiner Wild, drehe sich um die Frage nach möglichen Nachzahlungen – und die können durchaus happig ausfallen. Zehntausenden Berlinern droht in diesen Tagen Post von ihrem Vermieter.

Das Aus für den Mietendeckel bedeutet nämlich auch: Auf dem Berliner Wohnungsmarkt gelten wieder stärker die Gesetze der Marktwirtschaft. Und wo zu wenig Angebot auf eine zu hohe Nachfrage trifft, steigt der Preis. Dieser schlichte ökonomische Zusammenhang kann auf einem Wohnungsmarkt allerdings zu schweren Verwerfungen führen. Das Angebot lässt sich nicht beliebig von heute auf morgen ausweiten. Bis Wohnungen geplant, genehmigt und gebaut sind, können mitunter Jahre vergehen. Und die Preise steigen, scheinbar unaufhaltsam, weiter.