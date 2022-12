Porsche in Dax aufgenommen Schneller Einstieg: Die Volkswagen-Tochter war Ende September an die Börse gegangen. Nur wenige Monate später wird Porsche nun in den deutschen Leitindex auf... dpa

Frankfurt/M. -Der Sportwagenbauer Porsche ist am Montagmorgen in den Dax aufgenommen worden. Das symbolische Glockenläuten zu Handelsbeginn verzögerte sich jedoch, da das Flugzeug mit den Porsche-Chefs aus Wettergründen nicht starten konnte, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Die Veranstaltung zur Aufnahme in den deutschen Leitindex sollte nach Angaben eines Börsensprechers zur Mittagszeit nachgeholt werden.