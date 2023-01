Postbeschäftigte haben Warnstreik begonnen In der Nacht hat in Berlin und Brandenburg ein Warnstreik der Postgeschäftigten begonnen. Der Ausstand soll zwei Tage dauern. Die Gewerkschaft fordert eine d... dpa

Berlin/Potsdam -Beschäftigte der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg sind am Freitag in einen Warnstreik getreten. Schon in der Nacht haben rund 300 Tarifbeschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, wie Verdi-Fachbereichsleiterin Postdienste Berlin-Brandenburg Benita Unger am Freitagmorgen sagte. Betroffen waren die regionalen Briefverteilzentren in Berlin-Tempelhof, Schönefeld, Stahnsdorf und Hennigsdorf sowie in den Paketzentren Rüdersdorf, Börnicke und Ludwigsfelde.