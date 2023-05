Halber Liter für 5,50 Euro? Welche Biergärten sich Berliner noch leisten können

Gäste sitzen im Biergarten im Café am Neuen See.

Gäste sitzen im Biergarten im Café am Neuen See. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Inflation ist unerbittlich. Sie macht auch vor dem Goldstandard der Deutschen nicht halt: Bier wird teurer – und das, wo doch die meisten Menschen wegen der gestiegenen Preise sowieso schon weniger im Portemonnaie haben.



Die Biergartensaison in der Hauptstadt ist eröffnet. Werden die Berliner wieder ausgelassen bis spät in den Abend zechen können, oder muss sich mancher den Gerstensaft vom Mund absparen? Wir haben in den Biergärten nachgefragt, was auf die Genießer der heiligen Ambrosia zukommt.