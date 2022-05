In Berlin sind die Spritpreise nach der Ankündigung der EU, gegen Russland ein Ölembargo zu verhängen, wieder gestiegen. Laut dem Portal clever-tanken.de kostete ein Liter Diesel am Mittwoch in Kreuzberg etwa 2,04 Euro, ein Liter Super E10 etwa 1,97 Euro. Bei einem Tank von 60 Liter kostet damit das Volltanken etwa 122 Euro bei einem Diesel-, bei einem Super-Motor etwa 118 Euro.

Im polnischen Grenzorte Slubice (etwa 100 Kilometer von Berlin entfernt) kostet ein Liter Diesel laut des polnischen Portals nocowanie.pl etwa 5,54 Zloty aktuell. Das sind umgerechnet 1,18 Euro pro Liter. Für einen Liter Super (E10) muss man 5,62 Zloty bezahlen. Das sind umgerechnet etwa 1,20 Euro pro Liter. Das heißt, dass eine Vollbetankung etwa 70 Euro bei einem Diesel-Motor und 72 Euro bei einem Benzin-Motor kostet. Das ergibt im Fall vom Diesel eine Ersparnis von 50 Euro und bei einem Benzin-Motor von 46 Euro.

Eine Fahrt mit einem Diesel-Motor kostet nach Slubice hin- und zurück bei einem Verbrauch von 7 Liter pro 100 Kilometer (also 200 Kilometer insgesamt) etwa 23 Euro. Das heißt also: Man spart bei einer Volltankung etwa 27 Euro. Im Fall eines Super-Motors wären es etwa 23 Euro. Geht man in Slubice noch bei einem Discounter einkaufen, kann man also beträchtlich sparen. Denn: 1 Euro kostet momentan 4,68 Zloty. Das ist ein ziemlich guter Kurs. Der Deutsche Käufer in Polen profitiert also aktuell von einem starken Euro.