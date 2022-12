Probleme im Regionalverkehr dauern weiter an Die Verkehrsprobleme im Regionalverkehr zwischen Berlin und Brandenburg dürften aus Sicht der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) noch einige Wochen an... dpa

Der RE1 der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) fährt an einer Schranke vorbei. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Berlin -Die Verkehrsprobleme im Regionalverkehr zwischen Berlin und Brandenburg dürften aus Sicht der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) noch einige Wochen andauern. Er gehe davon aus, dass das Unternehmen das Problem „im ersten Quartal 2023 in den Griff bekommen“ werde, sagte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke am Freitag im RBB-Inforadio. Voraussetzung: Der derzeit „exorbitant hohe Krankenstand“ dürfe sich nicht weiter verschärfen. Gegenwärtig kämpfe das Unternehmen mit Krankenquoten „jenseits der 10, 15, 20 Prozent“, sagte Gehrke. Normalerweise liege die Quote unter 10 Prozent.