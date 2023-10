Profitiert nur China von der Neuen Seidenstraße? Jetzt äußert sich der Duisburger Hafen

Die chinesische Belt-and-Road-Initiative, in Deutschland besser als Neue Seidenstraße bekannt, zog am Mittwoch Verfechter einer Neuordnung des Handels zu einem Forum nach Peking. Auch Österreich, Ungarn, Tschechien, Spanien und Dänemark sind Mitglieder der Initiative, die Präsident Xi Jinping 2013 ins Leben rief, um die Welt durch Handels-, Infrastruktur- und Investitionsprojekte abhängiger von China zu machen.

Italien steigt 2024 jedoch aus. Die Neue Seidenstraße habe sich nur für China gelohnt, lautet die Kritik aus Rom. „Wir haben eine Ladung Orangen nach China exportiert, das Land hat seine Exporte nach Italien in drei Jahren verdreifacht.“ Und die Bundesrepublik?

Neue Seidenstraße: Welche Rolle spielt aktuell der Duisburger Hafen?

Deutschland ist zwar kein Mitglied, hat aber eine Anbindung an die Neue Seidenstraße über den Duisburger Hafen, den größten Binnenhafen in Europa. Vor über fünf Jahren, als Duisburg als Drehscheibe für chinesische Exporte nach Deutschland bereits an Bedeutung gewonnen hatte, kamen etwa 25 Züge mit bis zu 60 Containern aus der chinesischen 30-Millionen-Metropole Chongqing ins Ruhrgebiet. Nur halb so viele Waren gingen den Berichten zufolge in die andere Richtung. Ist das noch der Fall?

„Das Verhältnis zwischen Import und Export ist weitestgehend ausgeglichen, wenngleich der Anteil der [chinesischen] Importe nach Europa etwas höher ist“, teilt der Sprecher des Duisburger Hafens, Andreas Bartel, auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Der Warenverkehr sei in diesem Jahr jedoch insgesamt rückläufig. Dieser Rückgang sei vor allem auf die geringere Nachfrage infolge der schwächelnden Konjunktur und der hohen Inflation sowie die schwache Wirtschaft in China zurückzuführen.

Genaue Zahlen für dieses Jahr fehlen noch, lediglich die sinkende Tendenz ist erkennbar. Im letzten Jahr verkehrten dagegen rund 1900 Züge (Ankünfte und Abfahrten) zwischen Duisburg und verschiedenen Destinationen in China. Dies entspreche dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie, sagt der Sprecher. Pro Woche waren das knapp 37 Züge in beide Richtungen.

Duisburger Hafen: Transporte nach Asien machen maximal fünf Prozent der Container aus

Interessanterweise hatten die fehlenden Luftfrachtkapazitäten während der Pandemie zu einer erhöhten Nachfrage nach Transporten per Schiene geführt. In Spitzenzeiten verkehrten damals 60 bis 70 Züge pro Woche, im Pandemiejahr 2021 waren es nach Angaben des Hafens circa 2800, oder rund 54 Züge pro Woche. 2022 wurden im Duisburger Hafen rund vier Millionen Container umgeschlagen. Die Transporte über die Schienengüterverbindung nach Asien machten davon jedoch nur drei bis fünf Prozent aus.

Insgesamt habe sich die Güterzugverbindung zwischen China und Europa in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, so Andreas Bartel. Das Urteil: Die Belt-and-Road-Initiative sei sicherlich ein chinesisches Projekt, von dem aber auch europäische Unternehmen profitiert hätten. Hauptsächlich werden Produkte aus der Elektronik- oder Pharmaindustrie, aber auch aus den Bereichen Maschinenbau, Kleidung, Möbel, Kfz und sonstige Unterhaltung in beide Richtungen exportiert. „Wir begegnen unseren chinesischen Partnern auf Augenhöhe, ohne Abhängigkeiten entstehen zu lassen.“

Auf dem Belt-and-Road-Forum kündigte Xi Jinping am Mittwoch an, ein China-Europa-Eisenbahn-Express-Kooperationsforum auszurichten. Der Duisburger Hafen wäre in diesem Fall als Erster im Visier. Eigeninitiative will man in Deutschland jedoch nicht zeigen. Auf die Frage, ob ein Vertreter aus Duisburg auf dem Forum in Peking dabei ist, antwortete der Hafen-Sprecher mit einem eindeutigen „Nein“.



