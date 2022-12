Prognose: Wirtschaftsleistung im Osten sinkt um 0,2 Prozent „Wirtschaft trotzt den Turbulenzen“ überschreiben die Ökonomen ihre Analyse zu Ostdeutschland. Die zeige sich „erstaunlich robust“. Und es ist von einem „ver... dpa

Dresden -Das Ifo-Institut rechnet im Winterhalbjahr für Ostdeutschland mit einer milden Rezession nahe an der Stagnation. Nach der am Mittwoch vorgestellten Konjunkturprognose liegt die Wirtschaftsleistung 2023 um 0,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau (bundesweit: -0,1 Prozent). Für 2022 nehmen die Ökonomen ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im Osten um 2,1 Prozent (Deutschland: 1,8) an. Trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen rund um den Krieg in der Ukraine erweise sich die Wirtschaft als „erstaunlich robust“, teilte die Ifo-Niederlassung in Dresden mit. Als Grund für die anstehende leichte Rezession wurden die hohe Inflation und die Energieknappheit in diesem Winter genannt.