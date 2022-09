ProSiebenSat.1 will Joyn komplett übernehmen Anfang des Jahres hatte ProSiebenSat.1 die sendereigenen Streaming-Apps abgeschaltet. Nun hat der Fernsehkonzern angekündigt, dass er Streaming-Plattform Joy... dpa

Unterföhring -Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will die Streaming-Plattform Joyn komplett übernehmen und passt in der Folge seine Jahresprognose an. Die ausstehenden 50 Prozent der Anteile an Joyn sollen vom Joint-Venture-Partner Warner Bros. Discovery übernommen werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Unterföhring bei München mitteilte. „Die vollständige Kontrolle über Joyn gibt uns die dafür notwendige unternehmerische Flexibilität“, sagte Konzernchef Rainer Beaujean laut Mitteilung.