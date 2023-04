Protest in Berlin: Friedensdemo und Kampf um Fachkräfte – passt das zusammen?

Eine Koalition bildet sich an diesem Sonnabend auf dem Berliner Alexanderplatz. Beide Partner scheinen auf den ersten Blick nicht sehr viel miteinander zu tun zu haben. Das Haus für Demokratie und Menschenrechte ruft zu einer Demonstration auf: gegen Krieg, für Frieden. Dabei sein wird auch die deutsche Eventbranche. Sie wirbt an Ständen und mit Prominenz um Fachkräfte. Die werden dringend gebraucht.

Sie docken an, so nennt das Marcus Pohl. Er findet, dass die zwei Partner gut zueinanderpassen. „Eine solche Demonstration braucht schließlich eine Bühne, braucht Ton und Licht. All das können wir liefern“, sagt der Vorsitzende der ISDV, der Interessengemeinschaft selbstständiger Dienstleister im Veranstaltungssektor. Freiberufler und Unternehmer kommen auf dem Alexanderplatz zusammen, Angehörige des sechstgrößten Wirtschaftszweigs in Deutschland. Der hatte einmal rund eine Million Beschäftigte. Das war vor Corona.

Schon damals hätte die Branche rund zehn Prozent mehr Arbeitskräfte benötigt, sagt Pohl. Während der Pandemie sind nochmals 30 Prozent abgesprungen, sind in ihre angestammten Jobs als Schreiner, Elektriker oder IT-Experten zurückgekehrt, haben sich beruflich neu orientiert oder in den vorgezogenen Ruhestand verabschiedet. „Wir brauchen ungefähr 400.000 Leute, damit der Laden wieder richtig läuft“, sagt Pohl.

„Der Laden“, das ist ein komplexes Gebilde, dessen rund 243.000 Unternehmen in mehr als 100 Sparten tätig sind. In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Eventbranche meist nur mit Konzerten in Verbindung gebracht, mit Rockfestivals oder Techno-Raves. Die Clubszene hat zumindest in Berlin eine Lobby. Tatsächlich aber machen diese Wirtschaftszweige nur 20 Prozent des Umsatzes aus. Das Gros generieren Kongresse, Messen und Produktpräsentationen; wirtschaftsorientierte Veranstaltungen also. Oder im Fachjargon: Business-to-Business. Rund 81 Milliarden Euro betrug der Umsatz vor der Pandemie. Rund 423 Millionen Menschen besuchten Events in den deutschen Veranstaltungsstätten.

Löhne in der Eventbranche so hoch wie nie

Das war ein Rekord. Es war die Zeit, als der Laden richtig lief, als die Akteure der Veranstaltungswirtschaft keinen Anlass sahen, sich zu organisieren, mit einer Stimme zu sprechen. Nach wie vor gibt es weder eine eigene Arbeitgebervertretung noch so etwas wie eine Gewerkschaft. „Wir sind es gewohnt, uns unter dem Radar zu bewegen“, sagt Pohl. „Nach dem Motto: Wenn man uns nicht sieht, haben wir alles richtig gemacht. Wenn man uns sieht, ist etwas schiefgelaufen.“ Die Messestände sind aufgebaut, bevor das Publikum in die Halle kommt, die Bühnen eingeleuchtet, bevor die Bands auftreten.

Schon während der Pandemie haben sie die Tarnkappe abgestreift, haben sich zu Demonstrationszügen formiert, sind auch und vor allem durch Berlin gezogen, haben vor der Kulisse des Brandenburger Tors ihren Unmut lautstark kundgetan über dieses „first in, last out“. Als Erste mussten sie in den Lockdown, als Letzte entließ sie die Politik aus der Tatenlosigkeit.

Zurück in der Freiheit, findet sich die Branche in einer anderen Welt wieder. Der Personalmangel hat Löhne und Tagessätze im Vergleich zu der Zeit vor der Zwangspause um ein Vielfaches steigen lassen. Finanziell lohnt sich für Beschäftigte ein Job im Eventbereich mehr denn je. Dennoch habe das Image gelitten, sagt Pohl. „Durch Corona ist in der Öffentlichkeit teilweise der Eindruck entstanden, es handle sich um eine unsichere Branche. Selbst einige Banken sagen heute noch, wenn es um eine Finanzierung geht: ,Veranstaltungswirtschaft? Wer weiß, wann die wieder dichtgemacht wird.‘ Wir wollen zeigen, dass es bei uns sichere, gut bezahlte Arbeit gibt.“

Denn ohne Personal wird das deutsche Eventgewerbe gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden verlieren. „Der Markt hat sich geändert“, sagt Pohl. „Wir müssen viel Aufbauarbeit leisten.“ Um dahin zu gelangen, wo sie einmal waren. In der vorpandemischen Ära, als deutsche Unternehmen als führend galten bei Technik und Logistik für Megaevents wie Olympische Spiele.

Demo in Berlin: Die Scorpions lassen grüßen

Dafür müssen sie zunächst im eigenen Land sichtbar werden. Auf dem Alexanderplatz fangen sie damit an. „So etwas hat die Veranstaltungswirtschaft noch nie gemacht“, sagt Pohl. Einige Künstler finden die Aktion schon mal gut. Klaus Meine wird am Sonnabend von der Tournee seiner Scorpions aus Brasilien per Video zugeschaltet. Dennis Poschwatta von den Guano Apes spricht zum Publikum in Berlins Mitte. Andere Prominente haben Grußworte zugesagt.

Sichtbar werden will diese weitverzweigte Branche so schnell wie möglich auf dem Arbeitsmarkt, digital die Reichweite alsbald erhöhen. „Unser Augenmerk liegt darauf, eine Plattform für die Veranstaltungswirtschaft zu schaffen“, sagt Pohl. Eine solche Jobbörse gibt es bislang nicht. Und auch einen Fachkräftekongress der Kultur- und Kreativwirtschaft hat es noch nicht gegeben. Bis Mitte April, da fand er zum ersten Mal in Berlin statt.

Michael Kellner von den Grünen hat daran teilgenommen, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsministerium traf in Mitte auf Andrea Nahles, die Vorstandschefin der Arbeitsagentur und ehemalige Arbeitsministerin. Es gab Diskussionen und Workshops und die Einsicht, dass es einer Strategie für die Zukunft bedarf. Einen guten Auftakt nennt Pohl die Veranstaltung. Die Politik scheint verstanden zu haben, immerhin.