Proteste von Landwirten und Fischern gegen Agrarpolitik Die Tierhaltung soll umgebaut und Grundschleppnetze in Schutzgebieten verboten werden. Bauern und Fischer sorgen sich um ihre Zukunft. Bei der Agrarministerk... dpa

Büsum -Erneut haben anlässlich der Agrarministerkonferenz in Büsum hunderte Landwirte und Fischer mit mehreren Kundgebungen und einer Kutterdemo gegen die Agrarpolitik und befürchtete Einschnitte in der Krabbenfischerei protestiert. Unter anderem der von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) geplante Umbau der Tierhaltung zu weniger Tieren im Stall und das von der EU-Kommission geplante Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten macht vielen Sorgen.