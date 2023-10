Putin-Xi-Treffen: Russland und China offenbaren Pläne zur Neuen Seidenstraße

Vor zehn Jahren startete China die Initiative zur Schaffung eines globalen Handelsnetzes. Zum Jubiläum der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative) hat die chinesische Regierung am 17. und 18. Oktober Vertreter aus 140 Staaten nach Peking eingeladen. Am Mittwoch präsentierte Präsident Xi Jinping umfassende Pläne zum Ausbau der weltweiten Handelsrouten. Insbesondere die Anwesenheit von Russlands Präsidenten Wladimir Putin war mit Spannung erwartet worden.

Bei seiner zweiten Reise außerhalb der postsowjetischen Gebiete seit der Invasion der Ukraine betonte Putin, Russland könne eine Schlüsselrolle bei Chinas Plänen spielen. Putin bezeichnete Xi als seinen „lieben Freund“ und lobte die Belt-and-Road-Initiative dafür, dass sie die Welt zusammengebracht habe. „Russland und China teilten wie die meisten Länder der Welt den Wunsch nach einer gleichberechtigten, für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit“, sagte Putin laut der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Seidenstraßen-Gipfel: Putin wirbt für die neue Nordseeroute, Xi spricht sich gegen Sanktionen des Westens aus

Die russische Regierung will den Schiffsverkehr im Rahmen der Neuen Seidenstraße entlang des Nordpolarmeers ausbauen, Stichwort Nordseeroute. Die durch den Klimawandel verursachte Eisschmelze könnte dafür sorgen, dass die Fahrzeit auf der wichtigsten Schiffsroute der Welt von Shanghai nach Rotterdam um ein Fünftel verkürzt wird. Statt der bisherigen 19.500 Kilometer über den Suezkanal, wären es künftig nur noch 15.800 Kilometer.

Ab dem nächsten Jahr werde die Fahrt für Frachtschiffe auf der gesamten Länge der Nordseeroute ganzjährig sein, sagte Putin am Mittwoch. Jeder Staat habe das Recht, sein eigenes Entwicklungsmodell zu verfolgen – was man als Seitenhieb auf das westlich geprägte Globalisierungsmodell deuten dürfte. Russland biete seinen Partnern nicht nur an, sein Transitpotenzial aktiv zu nutzen, sagte Putin, sondern: „Wir laden interessierte Staaten ein, sich direkt an seiner Entwicklung zu beteiligen, und wir sind bereit, zuverlässige Eisbrecher-Navigation und Kommunikation zu gewährleisten.“



Auch Chinas Präsident Xi sagte in Richtung Westen gerichtet: „Wir sind gegen einseitige Sanktionen, wirtschaftliche Zwänge, Entkopplung und Unterbrechungen von Lieferketten.“ China werde sich nicht an ideologischer Konfrontation, geopolitischen Spielen oder Konfrontation durch Block-Politik beteiligen.

UN-Generalsekretär ruft zu Frieden im Nahen Osten auf

Xi kündigte am Mittwoch konkrete Schritte an, mit denen die Neue Seidenstraße vorangetrieben werden soll. Das Land werde die Entwicklung des China-Europa-Eisenbahn-Expresses beschleunigen, sich am transkaspischen internationalen Transportkorridor beteiligen und das China-Europa-Eisenbahn-Express-Kooperationsforum ausrichten, zitierte die staatliche China Daily Präsident Xi.

Chinas Handel werde in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich das Volumen von 32 Billionen US-Dollar übersteigen, erklärte Xi. Das Land werde Pilotzonen für die Zusammenarbeit im elektronischen Handel entlang der Neuen Seidenstraße einrichten und mit mehr Ländern Freihandelsabkommen und Investitionsschutzverträge abschließen. Zudem sollen alle Beschränkungen für den Zugang zu ausländischen Investitionen im verarbeitenden Gewerbe fallen. Auf einer Konferenz mit Wirtschaftsvertretern am Rande des Gipfels seien Handelsverträge über 97,2 Milliarden US-Dollar geschlossen worden.

Profitiert nur China von der Neuen Seidenstraße?

Auch der Krieg im Nahen Osten kam in Peking zur Sprache. UN-Generalsekretär António Guterres forderte in seiner Rede einen Waffenstillstand: „Ich rufe zu einer sofortigen Feuerpause auf, um genug Zeit und Platz bereitzustellen, damit meine beiden Aufrufe realisiert und das epische menschliche Leid gelindert werden kann.“ Er rief die Hamas auf, die entführten Geiseln freizulassen. Israel solle humanitäre Hilfe im abgeriegelten Gaza-Streifen zuzulassen.

Über 150 Staaten und mehr als 30 internationale Organisationen sind der Belt-und-Road-Initiative bereits beigetreten, darunter Österreich, Ungarn, Tschechien, Spanien und Dänemark. Deutschland ist kein Mitglied, pflegt jedoch Beziehungen zu China im Rahmen der Infrastrukturnetze, am bekanntesten ist die Güterzugverbindung mit Duisburg. Italien war auch Mitglied der Initiative, kündigte vor einigen Monaten jedoch einen Rücktritt an, mit der Kritik, dass nur Peking von der Neuen Seidenstraße profitiere. Die italienischen Exporte nach China über die Eisenbahn hätten sich nur unerheblich erhöht, während China seine Exporte nach Italien verdreifacht habe, bemängelte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto.



