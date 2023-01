Raffinerie-Auslastung löst Sorgen aus Die Öl-Raffinerie in Schwedt ist seit Jahresanfang etwa zur Hälfte ausgelastet und braucht Nachschub. Die Sorge wächst, dass die Versorgung mit Treibstoffen ... dpa

Anlagen zur Rohölverarbeitung stehen auf dem Gelände der PCK-Raffinerie GmbH. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Die geringere Auslastung der Ölraffinerie PCK in Schwedt seit Jahresanfang sorgt für Unruhe in Brandenburg. Die Landesregierung dringt wegen des Stopps für russisches Öl auf raschen Nachschub für die Anlage, die für die Treibstoff-Versorgung in Ostdeutschland wichtig ist. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist noch im Januar eine Lieferung kasachischen Öls geplant. Eine Ausschreibung dafür laufe derzeit in Kasachstan, sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.