Raffinerie: Brandenburg droht mit Ausstieg aus Gesprächen Die Brandenburger Landesregierung hat dem Bund mit einem Ende der Zusammenarbeit bei der Suche nach Lösungen für die Raffinerie PCK in Schwedt gedroht. „Ohne... dpa

ARCHIV - Die Anlagen der Erdölraffinerie auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH abends beleuchtet. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Schwedt -Die Brandenburger Landesregierung hat dem Bund mit einem Ende der Zusammenarbeit bei der Suche nach Lösungen für die Raffinerie PCK in Schwedt gedroht. „Ohne konkrete Zusagen in der Sache, einen verbindlichen Fahrplan und eine bessere Transparenz wird für uns eine weitere Mitwirkung in der Task Force Schwedt und in den Arbeitsgruppen nicht mehr zielführend sein“, schrieben Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Finanzministerin Katrin Lange (beide SPD) an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.