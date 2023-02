Finanzen: Das sind die wichtigsten Entlastungen für Alleinerziehende

In Deutschland gibt es mehr als acht Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Davon sind nach Informationen des Bundesfamilienministeriums 18 Prozent alleinerziehend, also Mütter oder Väter, die allein mit ihren Kindern im Haushalt leben. Dabei überwiegt die Zahl der Frauen bei weitem: In neun von zehn Fällen sind sie hauptverantwortlich für die Kinder. Alleinerziehende stehen oft unter Druck. Der Staat will sie deshalb entlasten und hat einige Zusatzleistungen eingeführt. Seit dem 1. Januar ersetzt das Bürgergeld das Arbeitslosengeld II (ALG II, oder auch Hartz IV), das viele Alleinerziehende bekommen. Das brachte einige Veränderungen. Wir fragten Experten zudem nach Tipps für die Jobsuche und die finanzielle Vorsorge.