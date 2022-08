Sie sieht aus wie eine Kreditkarte, man kann damit fast überall auf gleichem Wege zahlen wie mit einer herkömmlichen Kreditkarte, doch es ist keine. Die Rede ist von der Debitkarte. Immer mehr Banken geben ihren Kunden zusätzlich zur Girocard eine solche Debitkarte mit Visa- oder Mastercard-Funktion aus.

Debitkarten unterscheiden sich insofern von einer Kreditkarte, als sie dem Besitzer keinen Kredit geben. Wie der englische Begriff „debit“ besagt, handelt es sich um eine „Abbuchung“ oder „Lastschrift“. Der Betrag wird direkt vom dazugehörigen Girokonto abgebucht. Bei einer herkömmlichen Kreditkarte gibt es in der Regel erst am Ende des Monats einen Kreditkartenabrechnung. Ein Vorteil von Debitkarten ist also: Es kann nur so viel Geld ausgegeben werden, wie auch auf dem Konto vorhanden ist – Schulden machen durch einen Kredit ist nicht möglich.

Mit der Debitkarte kostenlos Geld abheben

Außerdem können Besitzer einer Debitkarte damit ebenso wie mit einer Kreditkarte im Onlineshop bezahlen oder an bankfremden Automaten kostenlos Bargeld abheben. Letztere Funktion ist auch der Grund, weswegen Direktbanken besonders häufig Debitkarten ausgeben.

Direktbanken, also etwa die ING oder DKB, die nur wenige oder keine eigenen Filialen haben und auf ein digitales Geschäftsmodell setzen, regeln über die Visa- und Mastercard-Debitkarten die Bargeldversorgung, erklärt das Verbraucherportal Biallo. Denn dadurch, dass diese nur wenige eigene Geldautomaten haben, müssen Kunden ihr Geld an Automaten von fremden Geldhäusern abheben. Wird dabei eine Girocard genutzt, fällt für jede Abbuchung eine Gebühr an. Mit Visa- und Mastercard-Debitkarten kann dieses Problem umgangen werden. Denn hier bestimmt die kartenausgebende Bank die Gebühren. „Für eine Geldabhebung mit einer Visa-Card ist das zum Beispiel ein Entgelt von knapp einem Euro, welches die Direktbank für ihre Kunden übernimmt, sodass diese von einer kostenlosen Bargeldversorgung profitieren“, erklärt Biallo.

Nicht alle Händler akzeptieren Debitkarten

Also rundherum keine Nachteile? Ganz so ist es auch nicht. Zwar werden Debitkarten generell weltweit akzeptiert, und auch Abhebungen im Ausland stellen so in der Regel kein Problem dar, in Einzelfällen kann eine Debitkarte aber auch abgelehnt werden. So berichteten Leser von Finanztest, dass ihre Debitkarte in Restaurants, Apotheken, Autowerkstätten, bei Friseuren, der Post oder kleineren Händlern nicht akzeptiert wurde. Laut den Experten von Stiftung Warentest liege der Grund darin, dass die Akzeptanz der Debitkarte von Visa- und Mastercard für Händler teurer sei als die Girocard.

Ein anderer weit verbreiteter Sonderfall kann auftreten, wenn jemand damit ein Auto anmieten möchte. Debitkarten werden laut Stiftung Warentest vor allem im Ausland zur Hinterlegung der Kaution meist nicht angenommen – hier seien fast ausschließlich „richtige Kreditkarten“ gefordert. Denn bei einer Debitkarte kann kein Betrag geblockt werden, wie es für eine Kaution nötig wäre.