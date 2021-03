Arbeit, Familie, Wlan – inmitten all der Bits und Bytes der sozialen Medien weicht unser analoges dem digitalen Sein mit jedem Like. Brüskierte uns noch vor Jahren, was Edward Snowden der Welt über die NSA als Spähorgan zu sagen hatte, klicken wir inzwischen die Nutzungsbedingungen von Whatsapp weg, wie wir im Sommer nach Mücken schlagen: unbedacht und im Reflex. Die Europäische Kommission verspricht, sich der Tech-Riesen annehmen zu wollen und wähnt die digitale Souveränität durch Regulierung in Sicherheit, während Mark Zuckerberg Facebook in Analogie zu Regierungen versteht: „In a lot of ways Facebook is more like a government than a traditional company. We have this large community of people, and more than other technology companies we’re really setting policies.“

Google, Amazon, Facebook und Apple wildern wie die spanische Conquista im 16. Jahrhundert in Lateinamerika, meint Nick Couldry dazu. Der Soziologe ist als Professor an der London School of Economics mit den großen Techfirmen befasst. Über die sozialen Dynamiken, die aus dem Geschäft mit Daten entstehen, hat er 2019 ein Buch geschrieben.