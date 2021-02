Berlin - Auf den ersten Blick scheint der Bitcoin ein Spekulationsobjekt zum Verzweifeln. Stieg er in den vergangenen Monaten scheinbar nicht zu verhindern von einem zum anderen Kurshoch, rast der Kurs zwischendurch immer wieder kaum kalkulierbar in den Keller. Die Welt rätselt, was es bedeutet, wenn Tesla sich in die Kryptowährung einkauft, während unter dem Hashtag #IchBinBitcoiner Anhänger auf Twitter in Massen beschreiben, warum sie Bitcoin halten. Erstaunlich oft bricht sich unter letzteren Kritik am aktuellen Geldsystem Bahn, wird Bitcoin als Revolution besprochen. Anderswo kursiert die Sorge, es könne bald kein Bargeld mehr geben.

Zu all diesen Fragen haben wir Alexander Bechtel getroffen. Er forscht und arbeitet zur Geldpolitik, zu digitalen Währungen und Themen wie der Blockchain. Wir sprechen ihn zwei Tage, ehe der Bitcoin-Kurs von ungefähr 58.000 Euro auf 45.000 Euro crasht, über die Gegenwart des Geldsystems, Perspektiven wie die Token-Ökonomie und welche Rolle darin Zentralbanken, aber auch Facebook spielen könnten – und zur Frage, ob der Bitcoin eine Blase ist.