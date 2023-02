Reallöhne das dritte Jahr in Folge gesunken Die Inflation belastet die Budgets der Bürger. Für Arbeitnehmer gibt es wenig Entlastung, denn die Gehälter kommen den Preisen längst nicht mehr hinterher. D... Christian Ebner , dpa

ARCHIV - Wegen der hohen Inflation sinken die Reallöhne immer stärker. ld/dpa Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Wiesbaden -Die Einkommen der Arbeitnehmer in Deutschland können mit der Inflation immer weniger mithalten. Die Reallöhne sind 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete.