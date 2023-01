Regierung verteidigt gekippte Wasser-Auflage für Tesla Tesla überwacht das Grundwasser auf seinem Werksgelände selbst. Der Autobauer muss nach einer Änderung der Auflagen nicht den regionalen Wasserverband in die... dpa

Das Gebäude der Batteriefertigung auf dem Gelände der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg vom US-Elektroautobauer Tesla. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung hat die weggefallene Auflage zur Einbindung des lokalen Wasserverbands in alle Grundwasserfragen beim US-Elektroautobauer Tesla verteidigt. Der Vorwurf mangelnder Kontrolle sei „haltlos“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch am Rande des zuständigen Landtagsausschusses in Potsdam. Der Umwelt-Abteilungsleiter im Ministerium, Axel Steffen, sagte, die Behörden in Brandenburg seien davon überzeugt, dass die Überwachung der Auflagen zum Schutz des Wasserschutzgebiets durch staatliche Stellen und Tesla selbst auch ohne die Auflage gewährleistet sei. In der Auflage seien Begriffe wie grundwasserrelevant nicht genug bestimmt gewesen. Das Land habe verhindern wollen, dass dies später vor Gericht kommt.