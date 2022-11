Regierung will spätere Ausbaupläne für BER offenhalten Der Flughafen BER soll sich nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung eine spätere Wiederaufnahme von Ausbauplänen offenhalten. Wirtschaftsminister Jörg... dpa

Potsdam/Schönefeld -Der Flughafen BER soll sich nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung eine spätere Wiederaufnahme von Ausbauplänen offenhalten. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) verwies am Mittwoch darauf, dass die Fluggesellschaft Eurowings zum Sommerflugplan 2023 das Angebot an Direktzielen ab dem BER deutlich erweitern will. „Von daher ist es wenig zielführend, jetzt dem FBB (Flughafen Berlin Brandenburg) langfristig irgendwelche Ausbauplanungen zu untersagen“, sagte Steinbach im Brandenburger Landtag in Potsdam mit Blick auf eine Forderung der Freien Wähler, Ausbaupläne vorerst zu stoppen. „Wenn es die Passagierentwicklungen am BER erforderlich machen, dann ist das rechtzeitig zu tun.“