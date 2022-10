Regionaler Internetknoten im Mitteldeutschen Raum in Betrieb Der erste regionale Internetknoten für die Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag in Leipzig in Betrieb genommen w... dpa

Markkleeberg -Der erste regionale Internetknoten für die Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag in Leipzig in Betrieb genommen worden. Der DE-CIX Leipzig sei in das weltweit größte neutrale Interconnection-Ökosystem eingebunden und verbinde mehr als 2500 Netzbetreiber, Internet Service Provider, Content-Anbieter und Firmennetze aus mehr als 100 Ländern miteinander, wie der ostdeutsche Glasfasernetzbetreiber Envia Tel mitteilte. Am neuen Internetknoten können sich Unternehmen aus den vier Bundesländern nun direkt miteinander vernetzen und Daten auf kürzestem Weg austauschen.