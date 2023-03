Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg rollt wieder Nach dem großen Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG läuft der öffentliche Verkehr in Berlin und Brandenburg wieder. Im Regional- und S-Bahn-Verkehr g... dpa

Berlin -Nach dem großen Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG läuft der öffentliche Verkehr in Berlin und Brandenburg wieder. Im Regional- und S-Bahn-Verkehr gebe es seit Dienstagmorgen keine streikbedingten Ausfälle, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Der Warnstreik wirke sich allerdings noch auf den Fernverkehr aus. In den Morgenstunden mussten sich Fahrgäste daher auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.