Regisseurin von Assange-Film: „Ich konstatiere eine große Verwirrtheit in unserer Zeit“

Durch den schweren Vorhang fällt spärlich Licht in das enge Zimmer. Vorsichtig schiebt ein junger Mann den Vorhang beiseite. Vor dem Fenster steht, dem Haus den Rücken zugewandt, ein Polizist. Ein Mann flüstert: „Sieben Polizisten stehen vor der Scheißtür, plus zwei Mannschaftswagen. Und dann noch die auf der Treppe. 15 auf der Terrasse.“ In einem Nebenraum telefoniert ein Mann: „Wir sind total umzingelt“, hört man ihn aus der Ferne sagen.

Julian Assange ist der einzige, der nicht flüstert. Er sagt mit gedämpfter Stimme, ruhig und bestimmt: „Wir brauchen draußen jemanden, der ständig alles im Blick hat.“ Und: „Wir müssen im Gebäude das Licht ausschalten.“ Dann wendet er sich einer jungen Frau zu und sagt zu ihr: „Schau nach, ob hier jemand diesen Eingang entlang kommt.“ Die Frau nickt und fragt: „Und was mache ich, wenn jemand kommt?“ Assange antwortet ihr: „Renn einfach los!“

Alles wirkt wie ein neuer Frühling in der Demokratie

Die Szene trug sich im August 2012 in der Botschaft von Ecuador in London zu. Die Londoner Polizei bereitete sich auf den Sturm der Botschaft vor, um Assange zu verhaften. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks war in die Botschaft geflüchtet. Julian Assange hatte mit der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten der U.S. Army die mächtigste Organisation der Welt gegen sich aufgebracht: Das Pentagon und die amerikanische Regierung. Vor allem das Video „Collateral Murder“ sorgte für Erschütterung in aller Welt: Es zeigt, wie amerikanische Soldaten wehrlose Zivilisten erschießen.

Unter ihnen befanden sich, wie sich später herausstellte, auch zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Alle großen Medien berichten. Julian Assange schließt Partnerschaften, mit der New York Times, dem Guardian, dem Spiegel. Der investigative Journalismus scheint eine Renaissance zu erleben. Die Zeitungen, so scheint es, haben durch Julian Assange Mut geschöpft. Sie bieten den Mächtigen die Stirn, ziehen sie zur Rechenschaft. Auch wenn es um Kriegsverbrechen geht. Alles wirkt wie ein neuer Frühling in der Demokratie, eine Welle der Aufklärung, ausgelöst durch den Einsatz der modernsten Technologie.

Clara López Rubio im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Berliner Zeitung/Paulus Ponizak

Assange selbst sitzt im britischen Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh

Zehn Jahre später ist alles anders: Kein einziger Verbrecher wurde verurteilt. Abgestraft dagegen wurde Chelsea Manning, die Whistleblowerin, die mit Wikileaks kooperierte. Nur noch selten schaffen es Berichte über Julian Assange in die Medien. Viele Journalisten, die damals mit Assange zusammengearbeitet haben, wie etwa Alan Rusbridger, der couragierte Chefredakteur des Guardian, wurden von der vordersten Front der Berichterstattung abgezogen. Die britischen Sicherheitsbehörden waren in seiner Redaktion aufgetaucht und hatten die Redakteure aufgefordert, unter ihrer Aufsicht mit Hämmern die Computer zu zerstören, auf denen sich Dokumente von Wikileaks befunden haben könnten. Assange selbst sitzt im britischen Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh.

Er wartet auf seine Auslieferung an die USA. Die Amerikaner werfen ihm verschiedene Straftaten vor. Sie behaupten, Wikileaks habe mit den Enthüllungen das Leben amerikanischer Bürger gefährdet. Sie nennen allerdings keinen einzigen konkreten Fall. Trotzdem wollen sie Assange. Eine Überstellung in eines der berüchtigten Gefängnisse in den USA würde er nicht überleben, sagen seine Familie und seine Freunde.

Für Assange kämpfen

Assange darf heute nur für wenige Stunden im Monat Besuch empfangen. Er ist isoliert. Das war damals in der ecuadorianischen Botschaft ganz anders. Da war er nicht allein. Die Minuten vor dem drohenden Polizeisturm wurden von einem Filmteam festgehalten. Die Regisseurin Clara López Rubio war in der Botschaft, filmte die dramatischen Szenen. López war auf Assange aufmerksam geworden, als sie einen Film über den spanischen Untersuchungsrichter Baltasar Garzón drehen wollte. Garzón hatte in Spanien gegen die Mafia, gegen Verbrecher aus der Zeit des Faschismus, gegen Terroristen und Drogendealer ermittelt. Er erließ einen internationalen Haftbefehl gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet.

Als er schließlich auch gegen staatliche Behörden ermittelte, wendete sich das Blatt. Garzón geriet selbst ins Visier der Mächtigen. Ihm wurde der Prozess gemacht, er wurde vom Dienst suspendiert. Er eröffnete eine Anwaltspraxis, wurde zum Anwalt von Julian Assange und begann einen schier aussichtslosen Kampf. „Ich habe Garzón in seinem Dorf getroffen, wohin er sich nach seiner Suspendierung zurückgezogen hatte“, sagt die Filmemacherin López der Berliner Zeitung: „Er kommt aus Andalusien, von einem Olivenhain. Meine Mutter kommt auch aus dem Hain. Die Menschen von dort sind sehr hartnäckig, stur.

Clara López Rubio posiert für ein Foto im Kino Babylon. Berliner Zeitung/Paulus Ponizak

Wenn sie ein Nein bekommen, stachelt sie das an, weiter zu bohren. Sie sind nicht zu entmutigen.“ López’ Urgroßmutter hatte gegen die Franco-Diktatur gekämpft, wurde verfolgt, landete im Gefängnis: „Sie war furchtlos, eine Anarchistin“, sagt Clara López. Anarchismus sei „nicht Chaos“: „Es ist ein demokratisches System, in dem es kein Machtzentrum gibt, sondern in dem sich alle Menschen an den politischen Prozessen beteiligen“, sagt López. Ein solches Konzept funktioniert nur, wenn einige Leute voranmarschieren. Garzón könnte ein solcher sein, Julian Assange auch. Clara López: „Keiner von beiden denkt: Welche Konsequenzen wird mein Handeln für mich haben? Sie haben einen starken Gerechtigkeitssinn.“ Garzón hat sich für Assange ohne Bezahlung eingesetzt, wie viele Anwälte auch: „Sie haben das getan, weil es um eine grundsätzliche Frage geht, nämlich um die Pressefreiheit. Vielen Menschenrechtsanwälte haben gemerkt: Wenn wir unsere westlichen Werte erhalten wollen, müssen wir für Assange kämpfen.“

Kein Mensch übersteht eine jahrelange Isolation unbeschadet

Zehn Jahre lang haben Clara López Rubio und Juan Pancorbo, Journalist bei der Deutschen Welle, Assange mit der Kamera begleitet. Das Team hat viele Stunden bei ihm in der engen Botschaft in London zugebracht. Assanges Zimmer war die umgebaute Damentoilette. Es gab keine Sonne, überall waren Kameras. Die Treffen Assanges mit seinen Anwälten, Freunden und Angehörigen wurden heimlich in die USA gestreamt. Der Film zeigt, wie bedrückend ein Leben in Unfreiheit ist. Clara López sagt: „In der Corona-Zeit haben wir ja alle erlebt, wie das ist, eingesperrt zu sein. Julian war jahrelang eingesperrt.“ Doch habe ihn der Druck nicht gebrochen, sagt Rubio: „Er ist reifer geworden. Er handelt sehr überlegt. Er weiß, warum er das tut. Er wird nie aufgeben.“ Der Film heißt „Hacking Justice“. Clara López erklärt: „Garzón hat Lücken im internationalen Recht entdeckt, die Assange retten könnten. So gesehen arbeitet der Anwalt wie die Computer-Hacker, die Schwachstellen im System finden.“

Wie es ihm allerdings in Belmarsh geht, weiß niemand. Alle, die ihn besucht haben, sagen, er sei schwer krank geworden. Kein Mensch übersteht eine jahrelange Isolation unbeschadet. Auch Assanges Frau, Stella Morris, zeigt in dem Film, wie sehr ihr der Zustand zu schaffen macht. Morris war Assanges Anwältin gewesen, sie hatten eine heimliche Beziehung und haben nun zwei Kinder. Im Film sagt Stella Morris, diese Beziehung, von der auch die anderen Anwälte oder Clara López nichts gewusst haben, sei die letzte Konsequenz der bedingungslosen Unterstützung für Assange gewesen.

Menasse warnt vor einem „binären Denken“ in Politik und Gesellschaft

Viele andere ehemalige Mitstreiter haben sich allerdings abgewandt, obwohl sie helfen könnten. Außenministerin Annalena Baerbock hat vor ihrem Amtsantritt immer wieder die sofortige Freilassung von Assange gefordert: „Sie ist doch eine sehr offenherzige Außenministerin. Warum sagt sie nichts? Überhaupt: Vor welchen Sanktionen fürchten sich die deutschen Politiker?“, fragt die Schriftstellerin und Berliner PEN-Sprecherin Eva Menasse. Menasse hat für den PEN-Club am Montag im Kino Babylon einen „Abend für Julian Assange“ organisiert. Es gibt eine Diskussion. Der Film wird in einer aktualisierten Fassung gezeigt. Eva Menasse: „Wir müssen wieder und wieder auf den Fall hinweisen. Wir können nicht sagen, wie problematisch die Lage der Menschenrechte in China, Russland und der Türkei ist und gleichzeitig die skandalöse Justiz-Willkür in demokratischen Staaten hinnehmen. Wir sehen da ganz schlecht aus.“

Clara López Rubio Berliner Zeitung/Paulus Ponizak

Menasse warnt vor einem „binären Denken“ in Politik und Gesellschaft: „Wir müssen weg von diesem Schwarz oder Weiß, Gut oder Böse.“ Die notwendige Differenzierung müsste von der Presse vorgetrieben werden. Clara López formuliert es so: „Ich finde es schön, wenn Journalisten ihren Beruf leidenschaftlich und gewissenhaft ausüben.“ Eva Menasse sagt, sie verstehe nicht, warum Assange nicht in allen Redaktionen ein Thema ist. Im Fall Assange geht es auch um die Pressefreiheit im Westen. „Die Schlinge zieht sich zu“, sagt Menasse. Warum stehen dann nicht alle auf? Eva Menasse schüttelt den Kopf: „Ich konstatiere eine große Verwirrtheit in unserer Zeit.“

Ein Abend für Julian Assange. Podiumsdiskussion mit Deniz Yücel, Bascha Mika und Anke Domscheit-Berg, 12. September 2022, 19.30 Uhr, Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, Berlin-Mitte

Hacking Justice. Filmvorführung, 12. September 2022, 19.30 Uhr, Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, Berlin-Mitte