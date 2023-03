Reisebranche trifft sich nach Corona-Jahren wieder auf ITB Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie trifft sich die Reisebranche in diesem Jahr wieder in Berlin auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB. Wie der St... dpa

ARCHIV - Flaggen mit dem Logo der ITB wehen vor Beginn der Internationalen Reisemesse vor dem Funkturm. /dpa/Archivbild picture alliance / Rainer Jensen

Berlin -Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie trifft sich die Reisebranche in diesem Jahr wieder in Berlin auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB. Wie der Start ins aktuelle Tourismusjahr nach den harten Corona-Jahren verlaufen ist, berichtet unter anderem der Deutsche Reiseverband (DRV) auf dem Medientag am Montag (10.00 Uhr). Umfragen zufolge ist die Reiselust der Menschen in Deutschland trotz wirtschaftlicher Sorgen und hoher Inflation groß.