Schönefeld - Zum Start des Pfingstwochenendes ist der Reiseverkehr am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Betreiberangaben stabil angelaufen. „Es ist guter Betrieb, so wie es vor Feiertagen immer ist. Bisher ist alles ganz normal“, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Freitag. Unter den Reisenden herrsche „viel gelassene Urlaubsstimmung“. Mit 77.000 Fluggästen und 520 Starts und Landungen sei der Freitag der verkehrsreichste Tag an dem langen Wochenende. Auch während des Rückreiseverkehrs am Montag dürfte es an den Terminals mit 72.000 Reisenden voll werden.

Insgesamt rechnen die Betreiber des Hauptstadtflughafens mit knapp 280.000 Passagieren von Freitag bis Montag. Zu Spitzenzeiten könnten sich auch mal Warteschlangen bilden, sagte der Sprecher. Es sei daher ratsam, wenigstens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein.