Berlin - Der große Wurf ist es nicht, eher ein zaghafter Vorstoß. Doch immerhin hat sich jetzt auch die Union aus der Deckung gewagt, ein Wahlprogramm präsentiert – und das Thema Rente nicht ausgespart. CDU und CSU wollen die private Vorsorge fürs Alter stärken. So sollen sich Selbstständige absichern müssen, Geringverdiener in die betriebliche Altersvorsorge einbezogen werden und bei der gefloppten Riester-Rente ist ein neuer Anlauf geplant. Eine Stellschraube hier, etwas Kosmetik dort. Die Parteien, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch die nächste Bundesregierung anführen, präsentieren sich seltsam ambitionslos.



Dabei ist längst klar: Die deutsche Rentenpolitik ist dabei, sich in eine Sackgasse zu manövrieren. Erst kürzlich hat der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium Alarm geschlagen. Die Ökonomen warnen vor einem „Finanzierungsschock“, der die Rente schon bald treffen könnte. Es war ein Blick in den Abgrund. Die Demografie spielt dabei nur eine Rolle. Bald gehen die Babyboomer in Rente, gleichzeitig werden die Menschen immer älter – und beziehen damit auch länger Rente. Spätestens 2035 müssten zwei Erwerbstätige einen Rentner finanzieren.

Die große Koalition hat die eigene Klientel beglückt

Erschwerend kommt hinzu, dass die große Koalition in den vergangenen Jahren Rentenpolitik mit der Gießkanne betrieben hat. Die CSU bekam die Mütterrente, für die SPD gab es die Grundrente. Wer mindestens 45 Jahre ins System eingezahlt hat, kann ohne Abschläge wieder mit 63 Jahren aus dem Berufsleben aussteigen. Zudem hat die Regierung eine doppelte Haltelinie eingezogen: Bis 2025 soll der Beitragssatz nicht über 20 Prozent ansteigen und ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent ist garantiert. Ohne Not hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits 2018 den Nachholfaktor aus der Rente gestrichen – eine kleine, aber folgenschwere Entscheidung. Der Nachholfaktor sollte dafür sorgen, dass die Renten nicht sinken, wenn die Löhne in der Krise einbrechen. Im Aufschwung sollten die Renten dafür – als zeitverzögerter Ausgleich – langsamer steigen. Zumindest so lange, bis die abgewendete Rentenkürzung ausgeglichen ist.



Die Pandemie führte dazu, dass die Renten in diesem Jahr kaum (Osten) bzw. gar nicht (Westen) steigen. Im kommenden Jahr können sich die Ruheständler wieder auf ein ordentliches Plus freuen. Die Kosten der Corona-Krise tragen einzig die Beschäftigten. Eine solche Politik ist nicht nur wirtschaftlich unsinnig und sozial unausgewogen, sie gefährdet auf Dauer auch die Legitimität der umlagefinanzierten Rente. Zu lange schon werden überfällige Reformen hinausgezögert. Die nächste Bundesregierung wird – auch wenn die Parteien mit Ausnahme der FDP bisher im Vagen bleiben – um eine Rentenreform nicht umhinkommen. Die Frage ist nur: Wie schmerzhaft wird es?

Die wissenschaftlichen Berater von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schlagen vor, das Renteneintrittsalter perspektivisch auf 68 Jahre anzuheben. Wenn die Lebenserwartung steigt, müssten die Menschen auch länger arbeiten – da, wo es gesundheitlich möglich ist. Dies würde in rund 20 Jahren eine „Rente mit 68“ bedeuten. Die Kritik aus der Politik war erwartbar. Falsch ist der Vorschlag deshalb nicht. Die Alternative wäre eine Rentenkürzung, höhere Beiträge oder noch mehr Zuschüsse aus Steuermitteln. Populär ist nichts davon.

Wohltaten bringen Wählerstimmen

Was fehlt, ist der Mut zur Veränderung. Ein großer Wurf. Doch damit haben die Parteien in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Ein konkretes Reformprogramm hätte Angela Merkel 2005 fast die Kanzlerschaft gekostet. Die Union hat daraus ihre Schlüsse gezogen. Auch SPD und Grüne reden lieber über den Ausbau des Sozialstaates. Versprochene Wohltaten bringen Wählerstimmen, ist das dahinter liegende Kalkül.

Dabei geht es gar nicht darum, die umlagefinanzierte Rente einzureißen. Im Gegenteil: Weil der Sozialstaat eine große zivilisatorische Errungenschaft ist, muss er nachhaltig finanziert werden – um ihn zu erhalten. Warum also nicht, so wie es die Liberalen vorschlagen, nach schwedischem Vorbild eine Aktienrente aufbauen? Das müsste nicht einmal zulasten der Umlagefinanzierung geschehen. Die vermurkste Riester-Rente könnte in ein solches Modell überführt werden. Das ändert zwar nichts an den demografischen Notwendigkeiten, es eröffnet aber eine weitere Möglichkeit, nachhaltig Vermögen aufzubauen. Und es könnte die nur mittelmäßig vorhandene Aktienkultur in Deutschland verändern. Dafür aber braucht es Parteien, die bereit sind, kluge, klare Antworten zu liefern. Je schneller, desto besser.