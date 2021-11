Hubertus Heil jedenfalls ist zufrieden. Die Renten in Deutschland steigen im kommenden Jahr zwar weniger stark als zunächst erwartet. Statt 5,2 Prozent mehr Geld gibt es für die rund 21 Millionen Rentner „nur“ ein Plus von 4,4 Prozent. Aber: „Das ist immer noch sehr ordentlich“, sagte der geschäftsführende Bundesarbeitsminister der Bild am Sonntag.