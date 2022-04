Berlin - Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist die Debatte um die Bundeswehr neu entbrannt. 100 Milliarden Euro sollen die Ausrüstungsmängel in der Truppe beheben. Ein großer Teil des Geldes entfällt dabei auf Großtechnik: Die Beschaffung des neuen atomwaffenfähigen Tarnkappenjets F-35 und auch das deutsch-französische Rüstungsprojekt FCAS werden Milliarden verschlingen, darüber hinaus sind auch neue Schützenpanzer und bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr im Gespräch. Der Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. und ehemalige Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg (CDU) warnt allerdings davor, bei der Ausrüstung der Bundeswehr ausschließlich auf Großprojekte zu setzen.

„Wir dürfen nicht nur über Großtechnik reden. Viele denken, mit Satelliten und Drohnen gibt es einen sauberen Krieg: Das ist falsch. Der Ukrainekrieg zeigt, wie wichtig es ist, große Räume verteidigen zu können. Dafür braucht es aber viele Soldaten, die entsprechend ausgerüstet sind“, sagt Sensburg im Gespräch am Dienstagmorgen mit der Berliner Zeitung. „Jetzt ist es wichtig, dass wir am Ziel festhalten, 203.000 aktive Soldaten und 100.000 Reservisten bei der Bundeswehr zu halten. Am besten wäre es, wenn die aktive Truppe auf 250.000 Soldaten anwachsen würde“, so Sensburg.

Um ein großes Heer unterhalten zu können, braucht es entsprechendes Material. Die Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr sind jedoch ein leidiges Dauerthema in der Truppe, schon lange beklagen aktive Soldaten und Reservisten gleichermaßen, dass es oft am Notwendigsten fehlen würde: Kälte-Nässe-Schutz, Splitterschutzwesten, Helme, Nachtsichtgeräte sind Mangelware. Dies wurde auch zu Beginn des Ukraine-Krieges deutlich, als Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) der Ukraine 5000 Helme in Aussicht stellte, die dann längere Zeit auf sich warten ließen.

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. Zur Person Zwischen 2009 und 2021 war Prof. Dr. Patrick Sensburg (CDU) Mitglied im Bundestag. Als Bundestagsabgeordneter setzte er sich gegen die Aussetzung der Wehrpflicht ein und bezeichnete diese als einen „fatalen Fehler“. 2019 wurde er zum Präsidenten des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. ernannt. Neben seinem Engagement für den Reservistenverband ist Sensburg als Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Münster tätig.

Ein eigenes Gewehr für jeden Reservisten

In einem Gastbeitrag für das Magazin Cicero mutmaßte der Offizier und Autor Waldemar Geiger, dass mehr als 5000 Helme auf die Schnelle überhaupt nicht aufzutreiben seien und der Bitte, der Ukraine Schutzwesten zur Verfügung zu stellen, auch deshalb nicht entsprochen werden konnte, weil die Westen in der Bundeswehr selbst im ausreichenden Umfang fehlen würden.

Derartige Ausrüstungsmängel soll es künftig nicht mehr geben. „Wir brauchen ein eigenes Gewehr für jeden Reservisten“, fordert Sensburg. „In den 90er-Jahren hieß es auch von Generälen, der große Vaterländische Krieg, in dem viele Soldaten gebraucht werden, käme nie wieder – jetzt sehen wir, dass genau das in der Ukraine passiert.“ Auch zu Waffenlieferungen in der Ukraine hat Sensburg eine klare Haltung. Er macht sich weiterhin dafür stark, dass der Ukraine kurzfristig Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung gestellt werden. Die Bundeswehr hat den Truppendienst des Gepards bereits 2012 eingestellt.

dpa Die Ukraine bemüht sich um Ausrüstungsgegenstände wie die Panzerfaust 3 (im Vordergrund) oder den Schützenpanzer Marder (hinten) aus Bundeswehrbeständen.

Der deutsche Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hatte im Zuge des russischen Angriffskrieges angeboten 50 dieser Panzer aus eigenen Beständen an die Ukraine für die Landesverteidigung zu liefern. Bisher lehnte die Bundesregierung das Angebot allerdings ab. Kritiker der Gepard-Lieferung weisen darüber hinaus immer wieder darauf hin, dass ein komplexes Flugabwehrsystem wie der Gepard eine erhebliche Einarbeitungszeit für die ukrainischen Streitkräfte erfordern und es neben erfahrenen Mannschaften auch an einer Logistik zum Unterhalt des Panzers fehlen würde.

Diesen Einwand lässt Sensburg nicht gelten. „Hätten wir beim Gepard nicht bereits Wochen vergeudet, hätte die Ukraine nun ein leistungsfähiges System zur Luftverteidigung. Die Ukrainer lernen gerade im Schnelldurchlauf die Technik zu bedienen, es ist besser ein Waffensystem teilweise zu beherrschen als sich gar nicht verteidigen zu können“, sagt Sensburg.