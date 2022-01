Constantin Langholz-Baikousis ist zufrieden. Sein Büro befindet sich in der ersten Etage eines schicken Hauses in der Kronenstraße in Berlin-Mitte. Von dort aus lenkt er das Deutschlandgeschäft des jungen französischen Unternehmens Ankorstore. Das vor zwei Jahren gegründete Start-up hat nicht weniger vor, als den Großhandel zu revolutionieren. Inzwischen ist das Unternehmen bereits in 23 Ländern aktiv, und in Deutschland läuft es besonders gut. „Das Geschäft explodiert“, sagt der 35-Jährige. „Dabei stehen wir erst am Anfang.“