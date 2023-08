Rezession in den USA? Fitch senkt Kreditwürdigkeit

Das kommt nicht alle Tage vor: Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität der größten Volkswirtschaft der Welt heruntergestuft. Statt dem bisherigen AAA bewertet Fitch die Kreditwürdigkeit nun mit AA+.



Man fragt sich, was die Ratingagentur dazu treibt, die USA auf eine Stufe mit Neuseeland, Österreich und Kanada sowie hinter Ländern wie Dänemark und Luxemburg zu positionieren?

Amerikanische Finanzministerin ist über Herabstufung empört

Fitch zeichnet ein düsteres Bild der amerikanischen Ökonomie: „Wir gehen davon aus, dass das gesamtstaatliche Defizit von 3,7 Prozent im Jahr 2022 auf 6,3 Prozent des BIP im Jahr 2023 ansteigen wird“, schreibt die Ratingagentur. Gründe dafür seien konjunkturbedingt schwächere Bundeseinnahmen, neue Ausgabeninitiativen und eine höhere Zinslast. Die strengeren Kreditbedingungen werden dazu führen, dass Unternehmen geringere Investitionen tätigen und die Bevölkerung weniger konsumieren wird, heißt es weiter. Aufgrund dessen werde die amerikanische Wirtschaft im vierten Quartal dieses Jahres und im ersten Quartal 2024 in die Rezession stürzen.

Die Regierung reagierte empört. Finanzministerin Janet Yellen teilte in einer Erklärung mit: „Ich bin mit der Entscheidung von Fitch Ratings überhaupt nicht einverstanden. Die heute von Fitch Ratings bekannt gegebene Änderung ist willkürlich und basiert auf veralteten Daten“. Die Regierung habe Verbesserungen umgesetzt, etwa im Streit um die Anhebung der Schuldengrenze, hätte Investitionsanreize für die Infrastruktur geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas gestärkt. „Die Entscheidung von Fitch ändert nichts an dem, was Amerikaner, Investoren und Menschen auf der ganzen Welt bereits wissen: dass Staatsanleihen nach wie vor der weltweit wichtigste sichere und liquide Vermögenswert sind und dass die amerikanische Wirtschaft grundsätzlich stark ist“, erklärte die Finanzministerin.

Deutsche Banken sehen keine Gefahr

Wird die Abwertung durch Fitch Folgen für die internationalen Finanzmärkte haben? Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) sagte auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Die Auswirkungen sind auf den ersten Blick eher begrenzt.“ Schließlich verfügten die USA auch nach der Herabstufung immer noch über ein sehr gutes Rating. Besser als manche europäische Staaten. „Es besteht also keine Gefahr, dass die USA ihren Kreditverpflichtungen nicht nachkommen. Die Kreditaufnahme könnte sich für die USA aber vermutlich etwas verteuern“, erklärte der BdB. Insgesamt sei die Herabstufung aber eher eine Frage des Prestiges.



Fitch ist nicht die erste Ratingagentur, die die Kreditwürdigkeit der USA herabstuft. Standard & Poor’s senkte die Bonität bereits 2011 und hat die Maßnahme bis heute nicht zurückgenommen. Die Folgen sind überschaubar.