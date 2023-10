Industriestrategie: Wie will Habeck den Abstieg der deutschen Wirtschaft verhindern?

Aufbruchstimmung sieht anders aus: 50 zu 50 stünden die Chancen, dass er in der Regierung einen Industriestrompreis werde durchsetzen können, sagte Robert Habeck (Grüne) am Dienstag. Auf der vom Bundeswirtschaftsminister veranstalteten sechsten Industrie-Konferenz sollten mit Gewerkschafts- und Wirtschaftsvertretern Strategien aus der wirtschaftlichen Misere diskutiert werden.



Der Kern für bessere Konjunkturaussichten ist für Habeck eine Deckelung des Strompreises für die Industrie. Deutschland hat im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der darauf folgenden westlichen Sanktionen mit hohen Energiepreisen zu kämpfen. Der einstige Wettbewerbsvorteil, vergleichsweise günstiges Gas aus Russland, ist seit einem Jahr dahin. Deutschland setzt seitdem zwar vermehrt auf Importe von Flüssigerdgas, oder LNG, doch die Energiepreise für Endverbraucher und Industrie bleiben noch relativ hoch.

„Verlust von Industrien“: Robert Habeck empfängt Arbeitgeber und Gewerkschaften

Die Einführung eines Strompreisdeckels für die Industrie ist in der Regierung bislang nicht mehrheitsfähig, da sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) noch skeptisch zeigt und die FDP das Konzept rundweg ablehnt. Habeck warnte am Dienstag vor den Folgen, sollte die Maßnahme nicht eingeführt werden: Das wäre „der Verlust von Industrien“, sagte der Wirtschaftsminister. Würden Firmen mit hohem Energieverbrauch abwandern, verliere die Industrie das, „was die Wertschöpfungskette ausmacht“, nämlich eine Produktion vom „Grundprodukt zum Endprodukt“. Die Hängepartie sei schlecht für die Unternehmen: „Ich bin auch nicht zufrieden damit“, betonte Habeck. Vielleicht würden die Beratungen über den Bundeshaushalt 2024, die nun auf die Zielgerade einbiegen, eine gewisse Klarheit schaffen. „Aber versprechen kann ich das auch nicht.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der zweite Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Jürgen Kerner, warnte, eine Entscheidung sei überfällig. „Wir nehmen heute schon wahr, dass in der energieintensiven Industrie Produktion verlagert und eingestellt wird“, sagte Kerner. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, forderte ein ganzheitliches Konzept von Habeck: Die Regierung müsse zum Beispiel sagen, wie genau ein wettbewerbsfähiges Energiesystem der Zukunft aussehe.

Gewerkschaften und Mittelstand fordern Entlastung für Industrie

Für immer mehr Menschen wird die Energieversorgung zusehends zur Existenzfrage. Dierk Hirschel, Chefvolkswirt im Gewerkschaftsbereich Verdi-Wirtschaftspolitik, sagte der Berliner Zeitung: „Die industriellen Wertschöpfungsketten unserer Republik müssen geschützt werden. Soziale Einrichtungen und vulnerable Gruppen leiden aber ebenfalls unter hohen Strompreisen.“ Deswegen sei eine Strompreisbremse für Krankenhäuser, Kitas, einkommensschwache Verbraucher und energieintensive Industrien nötig, so Hirschel. Ein Strompreisdeckel für große Unternehmen müsse an Regeln geknüpft werden. „Bei Industrieunternehmen muss ein billigerer Strom strikt an Tarifverträge und Mitbestimmung gebunden werden“, forderte Hirschel im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Und klar ist auch: Wer große Gewinne macht, hohe Dividenden zahlt und eigene Aktien zurückkauft, braucht keine Staatshilfen.“

Auch die mittelständische Wirtschaft ist mit der Geduld zusehends am Ende. Christoph Ahlhaus, früherer Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg und heutiger Geschäftsführer des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) sagte der Berliner Zeitung, zwar werde der Begriff Mittelstand 29 Mal in Habecks Strategiepapier genannt, „doch außer Ankündigungen, sich nun endlich Themen wie Bürokratie, hohe Strompreise und Fachkräftemangel widmen zu wollen, können wir dem Papier wenig Verlässliches für den Mittelstand entnehmen“. Ahlhaus forderte deshalb: „Keine Ankündigungsweltmeisterei, sondern einen Herbst des Handelns. Nicht morgen oder übermorgen, sondern sofort.“



Wichtig sei, dass „wenn ein Industriestrompreis kommt, dann bitte auch für die kleineren und mittleren Unternehmen, die in besonderer Weise unter den hohen Preisen zu leiden haben“, sagte Ahlhaus. Die Bundesregierung sieht er in der Bringschuld: „Wir brauchen endlich eine Koalition, die sich einig ist und für spürbare Entlastung sorgt.“



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de