Rheinmetall wird in den Dax aufgenommen An der Börse ist der Rüstungskonzern doppelt so viel wert wie vor Russlands Angriff auf die Ukraine. Das Geschäft brummt. Und das Management erwartet kein sc... dpa

ARCHIV - Rheinmetall hat auch von dem Krieg gegen die Ukraine profitiert. Der Konzern steigt in den Dax auf. Sophie Brössler/dpa

Frankfurt/Main -Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen. Das teilte die Deutsche Börse am Freitagabend mit. Das Düsseldorfer Unternehmen ersetzt in der ersten deutschen Börsenliga ab dem 20. März den Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care AG. FMC steigt dann in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax, ab.