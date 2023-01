Richtig Geld ausgeben: Brot ist ein Muss, Schokolade ein Kann

Die meisten kennen es noch von Eltern oder Großeltern: Das Haushaltsbuch ist ein Klassiker und existiert offenbar schon seit den alten Griechen. In einem Haushaltsbuch werden Einnahmen und Ausgaben notiert und dann gegengerechnet. Damit die Notizen ihre volle Wirkung entfalten, müssen sie jedoch über einen längeren Zeitraum strukturiert notiert und ausgewertet werden. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Papier, App, online: Heutzutage kann das Haushaltsbuch auf Papier, dem Smartphone oder am Computer in einer Excel-Tabelle geführt werden. Die Entscheidung ist individuell – „Hauptsache, Sie tun es“, schreibt die Verbraucherzentrale. Unter den Apps schneidet Money Maker für Android oder iPhone bei chip.de mit „sehr gut“ ab. Das Portal heise.de empfiehlt als kostenlose Variante die Haushaltsbuch-Vorlage für Excel, die es online gibt. Bei kostenpflichtiger Haushaltsbuch-Software wie WISO Mein Geld sei der Vorteil, dass das Online-Banking-System mit ihr verknüpft werden könne. Sie könne Buchungen automatisch zuordnen und Finanzen grafisch auswerten.

Digitale Lösungen haben das klassische Buch aber nicht verdrängt. „Gerade in finanziellen Angelegenheiten bevorzugen die meisten Menschen etwas, das sie in die Hand nehmen können“, sagt Christian Eigner, Autor des „Spar-Sets“ von Stiftung Warentest, das zahlreiche Tipps inklusive einer Vorlage fürs Haushaltsbuch liefert. Mithilfe der Papiervariante lässt sich vermeiden, sensible Daten über private Einnahmen und Ausgaben im Netz zu hinterlegen.

Monatsbudget ermitteln: Der Anfang jedes Haushaltsbuchs ist eine Aufstellung der Einnahmen. Zu ihrer Erfassung empfiehlt Eigner das letzte Kalenderjahr mithilfe der Kontoauszüge auszuwerten, wenn die Einkünfte ungefähr gleich bleiben. Die Alternative: rückwirkend die letzten zwölf Monate analysieren, wenn es eine Gehaltserhöhung gab oder unerwartete Ausgaben wie nach der Geburt eines Kinds anfielen. Freiberufler können so auch einen zuverlässigen Überblick erhalten.

Neben den regelmäßigen Einkünften gibt es Sonderzahlungen, zum Beispiel Weihnachtsgeld, Dividenden oder Steuerrückzahlungen. Auch diese müssen berücksichtigt werden. Viele Banken stellen Kontoauszüge nur noch auf der Webseite zur Verfügung, manche auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Also regelmäßig runterladen!

Wer seine Bilanzen im Blick behält, spart sich Kopfschmerzen und Geld. imago/teutopress

Alle Einkünfte, auch die des berufstätigen Kindes, auflisten

Alle Einkünfte eines Haushalts müssen in die Liste der Einkünfte übernommen werden – auch die des Partners oder eines berufstätigen Kindes. Dafür sollten alle Zahlen mit einem Pluszeichen auf dem Kontoauszug ins Haushaltsbuch übertragen werden. Aber Vorsicht: Die Rückerstattung für rückgesandte Online-Bestellungen dürfen nicht berücksichtigt werden. „Es empfiehlt sich, im ganzen Haushaltsbuch nur mit vollen Euro-Beträgen zu arbeiten“, sagt Eigner. Die Cent-Beträge machen Berechnungen unnötig kompliziert.

Jede Einnahmeart erhält eine eigene Spalte – Gehalt, Kindergeld, Honorare. Am Ende die Ergebnisse der einzelnen Spalten addieren und durch zwölf teilen. Das ergibt die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen.

Fixe Ausgaben berechnen: Der größte Posten unter den Fixkosten ist meist die Miete oder Rate für die Eigentumswohnung oder das Eigenheim. Es geht weiter mit Strom, Gas, Telefon, fest und/oder mobil, Internet und Streamingdiensten. Die Liste der Fixkosten ist oft erschreckend lang: Sportstudio, Rundfunkbeitrag, Konto-Gebühren, Monatskarte, Kfz-Steuer, Kita- oder Hortkosten für Kinder, Altersvorsorge etc. Die vielen Abos, die im Internet angeboten werden, scheinen im ersten Moment günstig, addieren sich aber zu einer großen monatlichen Belastung.

Wer mehr Ausgaben als Einnahmen hat, hat ein Problem

Die festen Ausgaben müssen von den Einnahmen abgezogen werden. Das ergibt das verfügbare Monatsbudget. Wer mehr feste Ausgaben als Einnahmen hat, muss dringend handeln. Die Schuldnerberatungen einiger Verbraucherzentralen oder der Kommunen können helfen.

Laufende Ausgaben notieren: Jetzt geht es darum, zu schauen, was im Alltag ausgegeben wird. Wichtig ist, das täglich zu tun. „Länger als fünf Minuten pro Tag dauert das in der Regel nicht“, sagt Antje Kahlheber von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Stiftung Warentest empfiehlt die Rubriken Ernährung, Haushalt/persönlicher Bedarf, Bildung/Freizeit und Sonstiges im Haushaltsbuch. Zusätzlich eine Rubrik, in der ein selbstgewählter Teilbereich genauer betrachtet werden kann. Wer Bücherfan ist, könnte hier alle Buchkäufe notieren. Wer viel Kleidung kauft, sollte diese Ausgaben deutlich machen.

Dafür Kassenbelege sammeln. Oder die Ausgaben finden sich auf dem Kontoauszug. In den Rubriken sollte jeweils zwischen „Muss“ und „Kann“ unterschieden werden, sagt Eigner. Bei Lebensmitteln kann man zum Beispiel zwischen Grundnahrungsmitteln und Extras wie Süßigkeiten und Alkohol differenzieren.

Nach Ablauf des ersten Monats heißt es, Zwischenbilanz ziehen, um erste Einsparungen zu machen. Nach dem zweiten und jedem weiteren der insgesamt sechs Monate ebenfalls.

Valentina Dapunt basiert ihren Ratgeber „Haushaltsbuch – stressfrei sparen“ auf dem japanischen Kakebo-Prinzip („Kakebo“, zu Deutsch Haushaltsbuch). Es unterscheidet sogenannte unverzichtbare Ausgaben (Lebensmittel, Fahrtkosten), Wünsche (Shopping, Geschenke), Kultur und Freizeit und Unerwartetes (Reparaturen, Reisen).

Bilanz ziehen: Sind alle Kosten klar ersichtlich, geht es ans Addieren – und ans Überlegen. Wie viel ist vom verfügbaren Budget übrig? Welche Ausgaben können gestrichen werden? Welche Kann-Ausgaben lassen sich vermeiden? Wie kann sichergestellt werden, dass noch Geld für Altersvorsorge, größere Ausgaben oder Urlaub angespart wird? Eigner rät dazu, konkrete Sparziele festzulegen. „Sparen als Selbstzweck ist sinnlos“, sagt er. Sparziele können ein Auto oder eine Reise sein, der Erwerb einer Immobilie oder die Altersvorsorge.

Valentina Dapunt betont, nicht zu vergessen, sich auch mal zu belohnen. „Zum Beispiel durch ein Eis im Lieblingseiscafé, eine schöne Wanderung oder ein gutes Buch, je nachdem, was einem Freude bereitet.“ Ist die Anschaffung teurer, sollte man sie auch genießen. „Sonst ist es rausgeworfenes Geld.“ Eigner sagt, dass erste Erfolge die Motivation erhöhen. Im günstigsten Fall steige das verfügbare Budget jeden Monat ein bisschen an.