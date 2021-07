Berlin - Der Beirat Junge Digitale Wirtschaft hat für einen Eklat gesorgt. Das Gremium, das auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) berät, forderte in einem Positionspapier die Einschränkung der Pressefreiheit in Deutschland. In dem Schreiben ist laut Handelsblatt die Rede von „Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information“. Konkret wurde ein „Erlass von Regeln zur Vermeidung einseitig diffamierender Artikel“ vorgeschlagen.

Als namentlich genannte Autoren wurden Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, Investor Christoph Gerlinger von der German Startups Group und Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, angegeben. Hintergrund der Initiative ist der schwächelnde IPO-Markt. IPO ist die Abkürzung für „Initial Public Offering“, es geht also um Börsengänge und das erstmalige Anbieten von Aktien durch ein Unternehmen. Hierzulande sagt man dazu auch Neuemission.