Habeck segnet neue Stromstraße A-Nord ab: Und was ist mit dem Stromnetzausbau in Ostdeutschland?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Montag im emsländischen Meppen den Bau einer neuen 300 Kilometer langen Erdkabeltrasse, A-Nord, abgesegnet. Die Gleichstromverbindung wird ab 2027 den Windkraftstrom von Emden ins Ruhrgebiet und bis nach Baden-Württemberg transportieren.



Wer bezahlt den Bau? Eine Beteiligung am Projekt durch den Bund gebe es nicht, bestätigt der Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage der Berliner Zeitung. Habecks Besuch sei rein symbolisch; das Ministerium unterstützte die Arbeit des Netzbetreibers und wolle dies auch zum Ausdruck bringen. Das Projekt ist für das Wirtschaftsministerium so wichtig, dass der Bau starten kann, obwohl das nötige Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. „Mehr Tempo beim Netzausbau ist wichtig für das Gelingen der Energiewende und für und den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt“, sagte Habeck am Montag dazu.