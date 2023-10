Habecks Konjunkturprognose: „Wärmepumpenboom dürfte sich als ein Strohfeuer erweisen“

In seiner Frühjahrsprognose ging Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch von einem Wirtschaftswachstum in Deutschland in diesem Jahr von 0,4 Prozent aus. Nun stellt er auf einer Bundespressekonferenz am Mittwoch in einer neuen Konjunkturprognose fest, dass der erhoffte Wert – 0,4 Prozent – plötzlich im Minus liegt und einen Rückgang der Wirtschaftsleistung bedeutet. Wie kann das sein?



Der Internationale Wirtschaftsfonds (IWF) hatte am Tag zuvor die Deutschland-Prognose ebenfalls nach unten auf ein Minus von 0,5 Prozent korrigiert. Schuld sind die zurückgehende Industrieproduktion, die Schwäche zinsempfindlicher Sektoren und die geringere Nachfrage durch Handelspartner.

Habecks Konjunkturprognose – Clemens Fuest: Das erklärt nicht, warum wir absteigen, während andere G7-Staaten wachsen

Habeck sprach seinerseits von „konjunkturellen Schwierigkeiten“ und nannte als Gründe Nachwehen der Energiepreiskrise, die notwendige Inflationsbekämpfung der Europäischen Zentralbank und das Schwächeln wichtiger globaler Wirtschaftspartner. „Auch gibt es geopolitische Konfliktherde, die die Unsicherheit erhöhen. Wir kommen daher langsamer aus der Krise heraus als gedacht“, so der Wirtschaftsminister. Kommendes Jahr soll die Wirtschaft dann um 1,3 statt um 1,6 Prozent wachsen wie früher erwartet.

Die Faktoren, die der Wirtschaftsminister anführe, würden in der Tat eine Rolle spielen, kommentiert der Präsident des ifo-Instituts, Prof. Dr. Dr. Clemens Fuest, gegenüber der Berliner Zeitung. „Die restriktive Geldpolitik, Inflation und hohe Energiepreise treffen aber andere Länder auch. Sie erklären also nicht, warum die deutsche Wirtschaft schrumpft, während die anderen G7-Staaten wachsen.“ Es gebe auch erhebliche hausgemachte Probleme, merkt Fuest an, darunter hohe Unsicherheit über die künftige Energieversorgung, Schwächen bei der Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt, unnötig kleinteilige und dirigistische Regulierung unter anderem im Bausektor, wachsende Bürokratielasten, sehr lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, vergleichsweise hohe Steuern für Unternehmen. „Diese Probleme hat die Ampel nicht allein verursacht, Vorgängerregierungen haben dazu beigetragen, aber die Ampel hat die Probleme auch nicht beseitigt.“

Wärmepumpenboom nur ein Strohfeuer? Energieerzeugung und Speicher statt nur Wärmewende

Die selbstgemachten Probleme und strukturelle Herausforderungen hat auch Habeck während der Vorstellung kurz eingeräumt. Er nannte Probleme wie die überbordende Bürokratie sowie den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Die Bundesregierung habe sich daher unter anderem auf Maßnahmen für einen leichteren Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge geeinigt, sagte Habeck dazu.

Hätte Habeck diese Probleme zumindest teilweise schon lösen können? Es gibt Kritik, dass er sich zuvor – Stichwort Heizungsgesetz – zu sehr mit der Klimapolitik und zu wenig mit der Wirtschaft beschäftigt habe. „In der Tat gehen die Bemühungen von Minister Habeck deutlich mehr in Richtung Klimaschutz und weniger in Richtung der Stärkung des Wachstumspotenzials der heimischen Wirtschaft“, sagt der Ökonom Prof. Dr. Manuel Frondel vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen der Berliner Zeitung. „So fehlt zum Beispiel beim Klima- und Transformationsfonds ein Förderschwerpunkt für Energieerzeugungs- und -speichertechnologien“, kritisiert der Experte.

Dadurch könnte der künftige Wohlstand Deutschlands weitaus stärker gesteigert werden als durch den Förderschwerpunkt Wärmewende, argumentiert er. Die Wärmewende ist mit bisher rund 19 Milliarden Euro der größte Förderschwerpunkt im Klima- und Transformationsfonds. „Ein dadurch ausgelöstes kurzfristiges Konjunkturprogramm durch einen Wärmepumpenboom dürfte sich allenfalls als ein Strohfeuer erweisen“, bemängelt Frondel. „Es ist zu befürchten, dass man am Ende in puncto Beschäftigung und industriepolitischer Effekte ebenso mit leeren Händen dasteht wie einstmals nach dem Solarboom im vergangenen Jahrzehnt.“

„Kürzen und Steuern erhöhen sind Gift in der Krise“

Manuel Frondel wünscht sich in diesem Sinne für Deutschland mehr Förderungen für Energieerzeugungs- und -speichertechnologien als nur einen Heizungstausch; Clemens Fuest wünscht sich Politik, die diese Probleme breit angeht, also Hindernisse für die Beschäftigung abbaut, Anreize zum Arbeiten stärkt, Bürokratie abbaut, in der Klimapolitik auf CO₂-Preis, Infrastrukturausbau und reformierte Energiemarktregulierung setzt statt auf dirigistische Detailsteuerung. „Wir brauchen eine breite angebotspolitische Agenda, die es attraktiv macht, in Deutschland zu investieren und hoch bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen“, fordert Fuest.

„Die Ampel drückt sich um die Verantwortung, wenn sie die Krise nur auf den Krieg, die Zinsen oder schleppende Exporte schiebt“, fügt der Ökonom und Kolumnist der Berliner Zeitung Maurice Höfgen hinzu. Die Sparpolitik schade der Konjunktur und die Entlastungspakete seien angesichts der miesen Konsumlaune „offenbar zu klein“ gewesen. „Ja, die Industrie braucht wettbewerbsfähige Energiepreise, aber die Verbraucher brauchen auch endlich wieder mehr Geld in der Tasche“, betont er und wünscht Deutschland neben mehr öffentlichen Investitionen auch ein klassisches Konjunkturpaket. „Die geplanten Steuererhöhungen bei Gas, Fernwärme und Speisen in der Gastro verbieten sich hingegen. Kürzen und Steuern erhöhen sind Gift in der Krise!“, schließt er seinen Vorschlag ab.



