Öl aus Russland: Umgeht Indiens geheime Tankerflotte das EU-Embargo?

Indien ist der Hauptabnehmer von russischem Öl. Das Land hat in Kürze eine riesige Reederei aufgebaut und ist der größte Kraftstoff-Exporteur in die EU.

Europa kauft russisches Öl – über Umwege. Trotz des verhängten Embargos der EU werden weiterhin tonnenweise Mengen des Rohstoffs importiert. Indien ist mittlerweile zum größten Abnehmer russischen Öls geworden. Im April importierte das Land erstmals mehr als 1,7 Millionen Barrel (ein Barrel entspricht 159 Litern) pro Tag aus Russland und damit deutlich mehr als aus den früheren Hauptlieferländern Saudi-Arabien und Irak zusammen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf den Datenanbieter Vortexa.

Indien hat Russland als größten Ölimporteur in die EU abgelöst

Gleichzeitig liefert Indien so viel Mineralöl nach Europa wie nie zuvor: Rund 365.000 Barrel pro Tag verschiffte das Land im April, berichtet Bloomberg unter Verweis auf Daten des Analysedienstes Kepler. Damit ist Indien zu Europas führendem Lieferanten von raffinierten Kraftstoffen wie beispielsweise Diesel aufgestiegen. Und Indien hat Russland abgehängt, das im vergangenen Jahr noch am meisten Öl in die EU eingeführt hatte. Das seit Dezember verhängte Einfuhrverbot der EU für russisches Rohöl, das per Schiff geliefert wird, sowie das seit Februar verschärfte Embargo gegen Mineralölprodukte wie Diesel und Benzin aus Russland dürfte umgangen worden sein.

Indien setzt bei seinem Aufstieg zum Ölliefergiganten im Eiltempo auf einen umfassenden Umbau der Schiffinfrastruktur. Quasi aus dem Nichts sei in Indien ein Riese der internationalen Ölschifffahrt entstanden. In Mumbai habe die Regierung binnen 18 Monaten eine der größten Reedereien der Welt hochgezogen. Vor zwei Jahren habe die Gatik Ship Management lediglich zwei Chemietanker besessen, im April habe das Unternehmen 58 Schiffe mit einem geschätzten Gesamtwert von 1,6 Milliarden US-Dollar verfügt, berichtet die Financial Times (FT). Im internationalen Maßstab lohnt sich ein Vergleich: Von den fast 14.000 aktiven Tankern besäßen die meisten Schifffahrtunternehmen weniger als zehn Tanker. Nur 20 Unternehmen, darunter Gatik, verfügten über 50 oder mehr.

Undurchsichtiges Firmengeflecht der indischen Reederei

Der Ozeanriese schwimmt indes in trüben Gewässern. Die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens sind ein Rätsel. Laut dem Medienbericht ist Gatik am 31. März dieses Jahres als Exporteur in Indien registriert worden, aber nicht im offiziellen indischen Unternehmensregister gelistet. Schiffsmakler, Analysten und Rohstoffhändler vermuteten als Finanziers der raschen Expansion den russischen Rohstoffkonzern Rosneft, der auch zu den größten Kunden des Unternehmens gehört.

Die neue Schiffsflotte sei größtenteils für den Transport von Öl aus Russland eingesetzt, hauptsächlich zu Häfen in Indien. Gatik habe mindestens 83 Millionen Barrel russisches Rohöl und Ölprodukte verschifft. Das sei genug, um den gesamten britischen Ölbedarf für mehr als zwei Monate zu decken, schreibt die FT. Mehr als die Hälfte davon stamme von Rosneft. Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine habe Russland weniger als ein Prozent des indischen Erdöls geliefert. Offiziellen Handelsstatistiken zufolge entfielen mittlerweile etwa 30 Prozent auf Russland.