Neuer Bericht: Darum wird Russland im November Ölexporte drastisch steigern

Russland begann bereits im Sommer, die Seeexporte von Rohöl und Ölprodukten drastisch zu reduzieren in der Hoffnung, dass dies – zusammen mit Vereinbarungen mit Saudi-Arabien über den Abbau der Produktion – globale Ölpreise in die Höhe treiben und Sanktionsrabatte auf russische Waren verringern würde. Gleichzeitig schränkte Moskau die Exporte von Diesel und Benzin stark ein, um den heimischen Kraftstoffmarkt zu stabilisieren.



Das führte dazu, dass selbst der Top-Kunde Indien nach den Rekordeinkäufen im Mai weniger russisches Rohöl importierte. Auch Russlands Öl-Käufer Nummer eins, nämlich China, stellte sich teilweise auf die Alternativen aus dem Nahen Osten um.

Neuer Bericht: Darum könnten Russlands Ölexporte steigen

Doch jetzt könnte sich die Situation ändern. Russland wird in diesem Monat höchstwahrscheinlich wieder die Ölexporte stark steigern, geht aus einem Bericht des führenden Rohstoff-Analyseunternehmens mit Sitz in Brüssel, Kpler, hervor, der der Berliner Zeitung vorliegt. Demnach könnten die Seetransporte von russischem Rohöl im Vergleich zum Oktober um 200.000 Barrel auf 3,6–3,7 Millionen pro Tag steigen. Das wäre ein neuer Rekordwert seit Mai dieses Jahres, als die täglichen russischen Rohölexporte über den See bei 3,9 Millionen Barrel lagen.



Bereits im Oktober stiegen die russischen Rohölexporte über den Seeweg wieder leicht an, auf rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag. Einen Monat zuvor lag der Wert noch bei 3,45 Barrel pro Tag. Wie kommt es zu den steigenden Exporten?

Moskau weichte zwar bereits vor drei Wochen das Exportverbot von Diesel deutlich auf, doch russische Raffinerien konnten aufgrund von Reparaturarbeiten im Oktober weniger Diesel produzieren. Das werde sich im nächsten Monat ändern, da die Arbeiten größtenteils abgeschlossen seien, erklärt der Autor des Berichts, der Rohstoffexperte Viktor Katona. Russische Ölexporte stiegen bereits Ende Oktober deutlich, weil mehr Produkte über die Pipelines in den wichtigen Ölhafen Kosmino unweit von Wladiwostok in der Region Primorje geleitet wurden: Mitte September gingen die Lieferungen noch aufgrund von Reparaturen an der Pipeline zurück.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Russische Öllieferungen: Mehr Pipeline-Mengen für China?

„Angesichts der Zeitverzögerung zwischen dem Hochlauf der Ölraffinierung und der im russischen Pipeline-System gespeicherten Ölmenge könnten die Seeexporte im November auf 3,7 Millionen Barrel pro Tag steigen“, prognostiziert der Experte. Was die Pipeline-Lieferungen betreffe, werden die russischen Ölflüsse über die Druschba-Pipeline voraussichtlich um 10.000 auf durchschnittlich 304.000 Barrel pro Tag steigen, was vor allem auf die starke ungarische Nachfrage zurückzuführen ist. Gleichzeitig werden die russischen Pipeline-Exporte nach China steigen: Die Ostsibirien-Pazifik-Pipeline (ESPO) und die kasachische Transitroute Atasu-Alashankou sollen zusammen 845.000 Barrel pro Tag liefern, was einem Anstieg von 40.000 Barrel im Vergleich zu einem schwächeren Wert im September entspricht.

Die Rohölpreise stiegen mit einigen Schwankungen bereits seit Ende August und erreichten am 27. September den bisherigen Höchstwert von 91 US-Dollar pro Barrel. Der Preis für die Referenzmarke Brent liegt aktuell (Stand Donnerstag) bei rund 87,2 US-Dollar, für die russische Marke Urals bei 74,28 US-Dollar pro Barrel, was deutlich über dem Preisdeckel der G7-Staaten von 60 US-Dollar liegt. Wenn sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas verschärft, könnte der Durchschnitts-Rohölpreis auf 150 US-Dollar steigen, warnt die Weltbank.

Zahlungsstreit mit Indien könnte Moskau zu neuen Zugeständnissen zwingen

Es bleibt allerdings fraglich, ob auch Indien als bisheriger Hauptabnehmer von russischen Seetransporten ohne weitere Zugeständnisse von Moskau mehr russisches Öl beschaffen wird. Denn Moskau will, dass die Lieferungen zunehmend in Yuan statt in indischen Rupien bezahlt werden. Die indische Regierung will dagegen nicht ohne Weiteres die Währung des östlichen Rivalen, nämlich China, aufwerten. Beide Länder halten sich offiziell nicht an den Preisdeckel der G7-Länder gegen das russische Rohöl, fordern dafür aber auch immer mehr Rabatte.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de