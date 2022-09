Rosneft-Entscheidung: Dulig widerspricht Kretschmer Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat die Entscheidung des Bundes, die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft unter staatliche... dpa

Ein Blick auf die Raffinerie PCK in Schwedt. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Dresden -Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat die Entscheidung des Bundes, die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft unter staatliche Verwaltung zu stellen, verteidigt. Nur so können die Versorgung des Ostens und die 1200 Arbeitsplätze in Schwedt gesichert werden, schrieb Dulig am Wochenende auf Twitter. „Hätte man es nicht getan, würde spätestens zum 31.12.2022 die Raffinerie dichtgemacht, da die Versicherungen ausgelaufen wären und wichtige Zulieferer ihre Zusammenarbeit eingestellt hätten.“