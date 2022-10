Rosneft-Klage derzeit ohne Folgen für PCK-Raffinerie Die Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung ihrer beiden deutschen Tochterfirmen durch den Bund hat nach Angaben der Brandenburger Landesregierung der... dpa

ARCHIV - Eine Anlagen zur Rohölverarbeitung auf dem Gelände der Raffinerie PCK in Schwedt. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Schwedt -Die Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung ihrer beiden deutschen Tochterfirmen durch den Bund hat nach Angaben der Brandenburger Landesregierung derzeit keine direkten Folgen für die PCK-Raffinerie in Schwedt. „Alles, was jetzt im Augenblick eingerichtet worden ist vom Bund, wird davon nicht beeinflusst, bis es die endgültige Entscheidung dann vom Bundesverwaltungsgericht gibt“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Freitag in Potsdam. Die Klage habe keine aufschiebende Wirkung. Auch auf die Versorgung habe die Klage „überhaupt keinen Einfluss“. Er zeigte sich nicht überrascht über die Klage: „Das Gesetz sieht diese Rechtsmittel an der Stelle vor“, sagte Steinbach. „Insofern ist das das gute Recht von Rosneft.“