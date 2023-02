Rosneft-Klage: Gericht will Beweise erheben Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs übernahm der Bund im September die Kontrolle bei den deutschen Töchtern des russischen Konzerns Rosneft. Durfte die Re... dpa

Leipzig -Es geht um einen zentralen Punkt der deutschen Energiesanktionen gegen Russland: Das Bundesverwaltungsgericht prüft seit Mittwoch, ob die Treuhandverwaltung der deutschen Töchter des russischen Ölkonzerns Rosneft rechtens ist. Nach einer ganztägigen Verhandlung kündigte die Vorsitzende Richterin Ulla Held-Daab am Abend an, das Verfahren werde am 7. März mit einer Beweisaufnahme fortgesetzt. Ein Urteil wird also frühestens in zwei Wochen fallen.