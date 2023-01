Rückgang bei Rindern in Brandenburg Der Rinderbestand in Brandenburg nimmt weiter leicht ab. Zum Stichtag für die Erhebung am 3. November 2022 gab es 448.300 Rinder - 7400 weniger als im Mai de... dpa

ARCHIV - Zwei junge Wagyu Ochsen steht auf einer Weide. Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Potsdam -Der Rinderbestand in Brandenburg nimmt weiter leicht ab. Zum Stichtag für die Erhebung am 3. November 2022 gab es 448.300 Rinder - 7400 weniger als im Mai des vergangenen Jahres (- 1,6 Prozent), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Im November 2021 lag die Zahl der Rinder bei 457.100.