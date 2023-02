Rückkehr in die erste Börsenliga: Commerzbank wieder im Dax Das Dax-Gründungsmitglied Commerzbank kehrt in die erste deutsche Börsenliga zurück. Für das Geldhaus ist das eine Bestätigung des Konzernumbaus. dpa

Die Commerzbank hatte im Herbst 2018 wegen ihres kräftig gestutzten Börsenwertes ihren Platz im Dax verloren. Robert Michael/dpa

Zug/Frankfurt -Der Wiederaufstieg in den Dax ist perfekt: Die Commerzbank kehrt nach fast genau viereinhalb Jahren in die erste deutsche Börsenliga zurück. Vom 27. Februar an zählt das Geldhaus wieder zu den inzwischen 40 Mitgliedern im Deutschen Aktienindex. Der Indexanbieter Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, gab die von Experten so erwartete Entscheidung am Freitagabend nach Schluss der Wall Street in Zug bekannt.