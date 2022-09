Rückkehr der Stechuhr: Ohne manipulationssichere Lösungen wird es nicht gehen

Um in der Arbeitswelt gegen unbezahlte Überstunden und ausufernde Arbeitszeiten vorzugehen und etwas für die Einhaltung von Ruhepausen zu tun, steht die Bundesregierung seit Jahren in der Lieferpflicht. Denn schon 2019 hatte der Europäische Gerichtshof die EU-Länder mit dem sogenannten Stechuhr-Urteil zur Einführung einer objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung verpflichtet. Man darf unterstellen, dass seitdem viel gegrübelt wurde, passiert ist indes nichts. Nun aber schuf das Bundesarbeitsgericht in Erfurt Tatsachen. Denn dort entschieden Richter, dass Arbeitszeiten zu erfassen seien. Arbeitgeber müssten ein System zur Erfassung sämtlicher Arbeitsstunden einführen.

Tatsächlich müssen nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz bisher nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht aber die gesamte Arbeitszeit. Doch das genügt nicht mehr. „Wenn man das deutsche Arbeitsschutzgesetz mit der Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs auslegt, dann besteht bereits eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung“, sagte Inken Gallner, Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts.

Die Entscheidung der höchsten deutschen Arbeitsrichter könnte nun eine Art digitale Stechuhr in Unternehmen, Büros und Verwaltungen zurückbringen. In den vergangenen Jahren gab es eher den Trend zu Vertrauensarbeitszeitmodellen, mobilem Arbeiten und Homeoffice mit wenig Kontrolle und Papierkram. „Zeiterfassung ist auch Schutz vor Fremdausbeutung und Selbstausbeutung“, so Gallner.

In jedem Fall ist nun der Gesetzgeber gefordert und muss eine Lösung finden, die wohl eine wie auch immer geartete Stechuhr bedeutet, aber nicht die Rückkehr aus modernen Arbeitsformen wie Homeoffice und mobile Arbeit zur Folge haben darf.

In der Wirtschaft gibt man sich wenig begeistert. Das bewährte System der Vertrauensarbeitszeit dürfe nicht infrage gestellt werden, hieß es bei den Arbeitgeberverbänden. Florian Snigula vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe sagte der Berliner Zeitung, dass Aufzeichnungspflichten bezüglich der Arbeitszeit für das Baugewerbe nichts Neues seien und von den Unternehmen auch erfüllt würden. Allerdings: „Zusätzliche Vorgaben, beispielsweise eine Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung, wie es die Bundesregierung überlegt, würden jedoch eine immense bürokratische Mehrbelastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeuten“, sagt Snigula und wittert offenbar eine Pflicht zur Digitalisierung der Branche.

Nachweis für „permanent hohe Arbeitsbelastung“

Tom Erdmann, Berlin-Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ist indes froh, dass es nach Jahren endlich vorangeht. „Damit wird sich die permanent hohe Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer endlich exakt nachweisen lassen“, sagt er. Denn erfasst werde derzeit nur die reine Schularbeitszeit der Lehrer. An Berliner Grundschulen sind das derzeit 28 Schulstunden, an weiterführenden Schulen 26 Stunden pro Woche. Darüber hinaus ist aber auch Zeit für Betreuung, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Elterngespräche und Konferenzen nötig. „Das ist noch einmal genauso viel Zeit, wie der reine Unterricht verlangt“, sagt Erdmann und verweist auf eine Studie aus Sachsen-Anhalt, nach der Lehrer im Schnitt 50 Stunden pro Woche arbeiten. Berliner Lehrer lägen da laut Erdmann „eher noch drüber“.

In der Berliner Gastronomie und Hotellerie nimmt man das Urteil vorerst noch gelassen. Tatsächlich besteht dort bereits die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, da Unternehmen gegenüber der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls detailliert auskunftsfähig sein müssen. Sebastian Riesner von der zuständigen Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hofft jedoch, dass mit einem neuen Gesetz zur Arbeitszeiterfassung auch Beschäftigte anders als jetzt das Recht bekommen, die Arbeitszeitnachweise einzusehen. „Da geht es dann ganz konkret auch um die Bezahlung“, sagt der Berliner NGG-Chef. Laut Riesner seien bei Razzien schon fertige Arbeitszeitprotokolle für alle Beschäftigten und für den ganzen Monat im Voraus gefunden worden. Riesner: „Um digitale Zeiterfassung, die dann auch manipulationssicher ist, wird man nicht herumkommen.“

Und wie sieht man es in einem Digitalunternehmen wie Zalando? Dort will man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Büros, zu Hause und im Ausland ein hohes Maß an Flexibilität bei der Arbeit bieten. „Nach unserer Erfahrung funktioniert das für die meisten Kolleginnen und Kollegen am besten mit Vertrauensarbeitszeit“, teilt man mit. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts werde man prüfen und die Prozesse bei Bedarf zusammen mit den Zalando-Betriebsräten anpassen.

Übrigens: Ende vorigen Jahres hatte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung per Befragung untersucht, wie sich Arbeitszeiterfassung auf die Arbeit im Homeoffice auswirkt. Ergebnis: Wird die Arbeitszeit erfasst, kommt ein Vollzeitbeschäftigter im Schnitt auf zwei Überstunden pro Woche. Bei einem Beschäftigten ohne Zeiterfassung summiert sich die Mehrarbeit indes auf 3,5 Stunden.