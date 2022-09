Rund 120 junge Leute starten Ausbildung bei Tesla Im vergangenen Jahr begannen fünf Azubis bei Tesla in Grünheide, zwei Studenten starteten ihr duales Studium. In diesem Jahr - nach der Eröffnung der Fabrik ... dpa

Tesla-Elektrofahrzeuge vom Typ Model Y stehen auf einem Band.

Grünheide -In der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin haben in diesem Ausbildunsjahr rund 120 junge Leute ihre Lehre oder ein duales Studium begonnen. Der Elektroautobauer bildet in seiner Deutschland-Fabrik nach eigenen Angaben vom Freitag in 17 Berufen aus und bietet 8 duale Studiengänge an. Der Bedarf an Auszubildenden ist nach Darstellung von Tesla mit dem Beginn der Produktion im vergangenen Jahr deutlich gestiegen - er werde weiter wachsen. Bewerbungen für das neue Ausbildungsjahr 2023 seien schon möglich.