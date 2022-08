Russische Unternehmen dürften sich wegen der strengen Sanktionen stärker in Richtung China orientieren. So hat der russische Aluminium-Konzern Rusal Ende Juli zum ersten Mal in der Geschichte des Landes fünfjährige Anleihen im Wert von 4 Milliarden Yuan mit einem Zinssatz von 3,9 Prozent emittiert und platziert. Die Nachfrage überstieg das Angebot um mehr als das Doppelte. Die Renditequote verringerte sich „um über einen Prozentpunkt gegenüber dem ursprünglichen Ziel“, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Emission wurden von der Gazprombank, Credit Bank of Moscow und Bank ZENIT verwaltet.

„Angesichts der aktuellen Situation auf dem Finanzmarkt erscheint es uns selbstverständlich, auf Yuan lautende Anleihen zu platzieren. Wir sehen eine erhebliche Nachfrage nach solchen Finanzinstrumenten, sowohl von russischen Banken als auch von Privatanlegern, für die der Übergang zum Yuan eine gute Alternative zu traditionellen Devisenanlagen darstellt. Die gestiegene Nachfrage und das etablierte Vertrauen der Investoren des Unternehmens machten es möglich, eine einzigartige und eine der erfolgreichsten Platzierungen auf dem russischen Markt durchzuführen“, sagte Alexei Grenkov, Leiter der Unternehmensfinanzierung von Rusal, laut einer Mitteilung des Unternehmens. Die Anleger waren vor allem lokale russische Investoren.

Die Notwendigkeit, sich nach neuen Liquiditätsquellen umzusehen, wird auch durch den Eindruck verstärkt, dass sich westliche Banken und Investoren darauf einzustellen scheinen, dass russische Assets für längere Zeit „toxisch“ sein könnten. Laut Reuters haben mehrere große Wall-Street-Banken in den vergangenen Tagen damit begonnen, den Handel mit russischen Schuldtiteln wieder aufzunehmen. Die Banken, die sich wieder vorsichtig auf russisches Terrain wagen, sind demnach JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays und Jefferies Financial Group. Die Aktivitäten dienen jedoch offiziell nicht der Wiederbelebung des Handels, sondern sollen westlichen Investoren ausschließlich die Möglichkeit geben, ihre Forderungen und Anteile zu verkaufen.

Noch im Juni hatten sich die Banken geweigert, Transaktionen vorzunehmen, nachdem aus Washington die Warnung gekommen war, sich strikt an die Sanktionen zu halten. Doch für viele westliche Anleger wie den Vermögensverwalter Pimco oder verschiedene Pensionsfonds geht es darum, den Totalverlust zu vermeiden. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stehen Anleihen in Höhe von 40 Milliarden Dollar zur Verlängerung an. Etwa 20 Milliarden Dollar halten westliche Investoren. Im Juli verfügte das US-Finanzministerium, dass Banken nun wieder Handel mit russischen Papieren treiben dürfen – allerdings nur, um den westlichen Anleihehaltern den Verkauf zu ermöglichen. Die europäischen Aufsichtsbehörden haben sich dem Vorgehen der Amerikaner angeschlossen und erlauben seit kurzer Zeit auf einer Fall-zu-Fall-Basis den Verkauf von russischen Papieren durch europäische Banken.

Einige Banken bieten den Handel mit russischen Staats- und Unternehmensanleihen an. Andere bieten an, den Handel mit Anleihen zu erleichtern, die sowohl auf Rubel als auch auf US-Dollar lauten, so Reuters unter Bezug auf der Agentur vorliegende Papiere. Allerdings sind Banken extrem vorsichtig und versuchen, sich mit erheblichem Verwaltungsaufwand abzusichern. Sie wollen nicht in Verdacht geraten, die Sanktionen des Westens gegen Russland zu umgehen.

Der Rubel gab am Dienstag leicht gegenüber dem US-Dollar nach. Laut Reuters hat die russische Währung in diesem Jahre die „weltweit beste Performance“ hingelegt. Die Börse in Moskau legte am Dienstag leicht zu. Allerdings ist der Handel noch verhalten. Die Börse Moskau führt aktuell eine Repatriierung der Hinterlegungsscheine (Global Depository Receipt GDR) von Unternehmen durch. Damit soll der ausländische Einfluss auf russische Unternehmen beendet werden.