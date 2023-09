Russen schockiert: Die EU verbietet Einfuhr von privaten Autos, Handys und sogar Reisekoffern

Die EU-Kommission hat als Antwort auf den russischen Krieg gegen die Ukraine das Visumerleichterungsabkommen mit Russland ausgesetzt. Um in die EU einzureisen, müssen die Russen jetzt zum Beispiel ein Konto bei einer in der EU tätigen Bank haben. Das hat die Einreise nach Deutschland und in andere EU-Länder für die meisten russischen Staatsbürger fast unmöglich gemacht.

Nun macht eine andere Meldung in Russland Schlagzeilen. Die EU-Kommission hat bestätigt, dass die Einreise in EU-Länder mit in Russland zugelassenen Autos verboten ist. Auch persönliche Gegenstände der Russen, die europäische Grenze überqueren, wie Smartphones, Laptops, Kosmetik oder sogar Reisekoffer, dürften von nationalen Behörden beschlagnahmt werden, berichtete das russische Geschäftsportal RBC unter Berufung auf die EU-Kommission.

Die EU verbietet Russen die Einfuhr von privaten Autos: Das sagt die Behörde

Die originellen Antworten der Behörde liegen der Berliner Zeitung vor. „Es spielt keine Rolle, ob die Nutzung der Fahrzeuge privat oder gewerblich ist, solange die Fahrzeuge unter einen in Anhang XXI aufgeführten KN-Code fallen (z.B. KN-Code 8703) und ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland exportiert werden“, heißt es in den Erklärungen der EU-Kommission zu den meistgestellten Fragen vom 8. September.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Code 8703 der Kombinierten Nomenklatur der EU umfasst Personenkraftwagen und andere Fahrzeuge, die für die Beförderung von weniger als zehn Personen ausgelegt sind. Höchstwahrscheinlich handele es sich bei den aus Russland „exportierten“ („exported“) Autos um Fahrzeuge mit russischen Kennzeichen, die in Russland zugelassen seien, fügt die EU-Kommission hinzu. Die Dauer ihres möglichen Aufenthalts in der EU oder das Zollverfahren seien nicht relevant.

Der deutsche Zoll hat früher Autos mit russischen Kennzeichen konfisziert

Der deutsche Zoll hatte in den letzten Monaten den Berichten zufolge mehrere Autos mit russischen Kennzeichen konfisziert. Die Behörde berief sich auf Anfrage der Berliner Zeitung auf die EU-Sanktionsverordnung (Artikel 3i VO (EU) Nr. 833/2014, zuletzt am 23. Juni 2023 geändert).

Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge seien in dem Anhang XXI zu dieser Verordnung genannt und würden damit grundsätzlich dem Verbot unterliegen, argumentierte der Zoll. Anwälte vermuteten jedoch einen Missbrauch der EU-Verordnung durch den deutschen Zoll aufgrund der falschen Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. Man nahm an, dass die Zolleinfuhr („import“) zum kommerziellen Zweck mit der befristeten Einfuhr auch für persönliche Zwecke vermischt wurde. Mindestens einem Russen gelang es, sein konfisziertes Auto vom deutschen Zoll in Hamburg zurückzubekommen.

Es war bisher unklar, ob das Vorgehen des deutschen Zolls gegen private russische Autos rechtens oder das Ergebnis einer falschen Auslegung der EU-Verordnung war. Mit den neuesten Antworten erklärt Brüssel den Vorgang des deutschen Zolls gegen russische Autos also für rechtmäßig.

Nicht nur private Autos: Handys, Laptops, Reisekoffer aus Russland grundsätzlich verboten

Auf die Frage „Können russische Staatsangehörige vorübergehend persönliche Güter und Fahrzeuge mitbringen, die im Anhang XXI aufgeführt und gemäß Art. 3i der EU-Verordnung 833/2014 verboten sind, in die EU einführen, zum Beispiel für touristische Zwecke?“ legt die EU-Kommission nach: „Nein. Artikel 3i verbietet den Erwerb, die Einfuhr oder die direkte oder indirekte Weitergabe von in Anhang XXI aufgeführten Waren, wenn diese ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden. Hierzu zählen auch Fahrzeuge, die unter den KN-Code 8703 fallen.“

Und es sind nicht nur persönliche Fahrzeuge. In dem Anhang XXI sind auch Laptops (KN-Code 8471), Mobiltelefone (KN-Code 8517), Kosmetik (KN-Code 3304) und sogar Reisekoffer (KN-Code 4202) aufgeführt. Die Zollbehörden der EU-Länder dürfen diese persönlichen Gegenstände von Russen (einschließlich Touristen) nicht durchlassen, wenn sie es für richtig halten. Ob jedes EU-Land selbst entscheiden kann, welche Maßnahmen es umsetzt und welche nicht? Schließlich wurden zuletzt nur Fälle mit den beschlagnahmten Autos in Deutschland öffentlich bekannt. „Das Sanktionspaket ist wie alle anderen davor eine gemeinsame Entscheidung aller 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Umsetzung und Kontrolle obliegt dann jeweils den nationalen Behörden“, kommentierte die Sprecherin der EU-Kommission, Birgit Schmeitzner, gegenüber der Berliner Zeitung.

Die EU-Länder hatten viele Fragen, wie sie einzelne Vorschriften umsetzen sollten. Die neuesten Antworten der EU-Kommission sollen nun den nationalen Behörden, Wirtschaftsekteuren und EU-Bürgern eine Orientierungshilfe bei der Durchsetzung und Auslegung der relevanten Sanktionsgesetze gegen Russland geben, heißt es. Eine „begrenzte Ausnahmeregelung“ existiere laut der EU-Kommission lediglich für die Waren, die Staatsangehörige der EU-Länder in Russland für persönliche Zwecke gekauft haben. Für die Russen selbst gelten keine Ausnahmen.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de